Il piano ad induzione Beko permette di gestire con flessibilità ogni fornello

Riuscire a cucinare facilmente è possibile grazie al piano cottura. Con il modello ad induzione della Beko permette di gestire con flessibilità ogni zona.

Grazie al controllo elettronico Touch Direct Control+ si possono scegliere i livelli di potenza in modo semplice e immediato grazie ai 15 livelli di potenza e scegliere come impiegare le diverse aree di cottura utilizzando anche pentole più grandi quando si deve cucinare per l’intera famiglia.

Grazie alle 4 zone cottura di cui una IndyFlex, composta da due sezioni separate, possono essere gestite come un’unica zona permettendo l’utilizzo di pentole più grandi.

La Funzione Booster permette di programmare l’avvio di cottura alla massima potenza per ogni zona, in modo da raggiungere velocemente la temperatura di ebollizione, ritornando poi alla temperatura voluta per completare la cottura.

Ogni zona è dotata del proprio quadro comandi indipendente con il quale è possibile settare il timer, attivare la funzione booster, impostare il livello di cottura e selezionare uno dei 3 menù automatici come friggere, cuocere a fuoco lento e mantenere in caldo.