The Marvelous Mrs. Maisel trionfa nella settantesima edizione degli Emmy

The Marvelous Mrs. Maisel, nota in italiano come La fantastica signora Maisel, nella notte degli Emmy si è aggiudicata quattro statuette tutte di un certo peso. La serie prodotta da Amazon ha vinto il premio come miglior serie comedy, migliore attrice in una serie comedy assegnato a Rachel Brosnahan, miglior attrice non protagonista con Alex Borstein. Mentre a Amy-Sherman Palladino, che gli appassionati di serie tv conoscono per aver dato vita a "Una mamma per amica" è stato assegganto il premio come miglior sceneggiatura e miglior regia.

La serie è ambientata nella New York del 1958. Miriam Midge Maisel, una casalinga perfetta, giovane, bella e allegra conduce una vita felice con il marito Joe, aspirante comico, e i suoi due figli in un bell’appartamento dell’Upper West Side.

Una sera il marito le rivela di avere una relazione con la sua segretaria e decide di andare via di casa. La donna corre al Gaslight, il locale dove si esibisce il marito senza successo. Salita sul palco inizia una nuova vita per Miriam. Raccontando in chiave originae e comica la sua esperienza fino a quel momento, diventerà la star della stand-up comedy.

Curiosi di vedere la serie in cui si mescolano perfettamente umorismo e femminismo? Se siete clienti Prime basta accendere il vostro pc. Ancora non avete il servizio Amazon? Non dovete far altro che iscrivervi ad Amazon Prime e potrete usarlo gratis per 30 giorni!