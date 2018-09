Must have per l'autunno: la giacca in pelle

La giacca in pelle è uno di quei capi che non può davvero mai mancare nell’armadio di ogni donna! Elegante, sportiva, con applicazioni, dallo stile rock, si tratta di un capo davvero versatile e utile in molte occasioni. Scegliere la giacca giusta al nostro stile e al nostro guardaroba non è sempre facile, ecco perché abbiamo selezionato per voi le migliori 5 giacche in pelle da donna!

1. Only Giacca in pelle

Una classica gialla in pelle nera. Taglio sportivo, che ricorda un chiodo ma più portabile e sobrio. La giacca di pelle d'eccellenza della quale non potrete davvero più fare a meno. Inoltre ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

2. Giacca da donna motociclista vera pelle

Una giacca in vera pelle davvero aggressive e perfetta per chi ama il look rock! Disponibile in davvero diversi colori: nero, senape, rosso, cuoio e tanti altri. Una giacca di qualità ad un prezzo accessibile.

3. Giacca Donna Inverno in Pelle

Preferite fare una scelta ecologica? Ecco la giacca che fa al caso vostro, perché in similpelle! Una giacca dal taglio quasi elegante e che ricorda vagamente uno spolverino. Perfetta anche per look un po' più formali da abbinare ad un paio di pantaloni skinny neri e delle scarpe con il tacco.

4. Giacca Donna Inverno

Una giacca in simil pelle dal prezzo davvero accessibile. Se non amate il nero ma vi piace distinguervi con un tocco di colore è la giacca che fa per voi. Il color borgogna è sempre di tendenza nella stagione autunnale!

5. Donna Giacca Chiodo In Finta Pelle

Una giacca in simil pelle dal taglio simil chiodo e dai dettagli metallici. La giacca perfetta se non volete passare inosservate. Disponibile in tanti colori moda: senape, argento, nero, rosa e borgogna.

