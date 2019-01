Tubino nero, must have senza tempo: 5 modelli da avere nell'armadio

Il tubino nero è un capo che non deve mai mancare nel guardaroba di una donna. Un abito basic, classico, ma anche il più versatile di tutti. Da indossare con un paio di décolleté tacco 12 e un filo di perle al collo, per essere chic e raffinate; o con un paio di stivali cuissardes e un chiodo di pelle per uno stile rock-glam. C'è anche chi osa indossare il tubino nero con un paio di sneakers bianche, a dimostrazione del fatto che questo capo di moda ha mille volti e può essere declinato in moltissimi modi diversi.

Oggi vi portiamo alla scoperta dei 5 migliori tubini neri, simili ma tutti diversi per qualche particolare, in vendita online:

1. Per le più classiche: il tubino nero di Ooodji

Il classico tubino nero basic, lungo fino al ginocchio (o poco più), con manica corta e scollo tondo. Un modello davvero basic, ma elegante proprio per questo, da indossare per una cerimonia, ma anche per andare tutti i giorni in ufficio.

2. Per chi ama la manica a 3/4: tubino Ooodj con scollo a barca

Un modello raffinato, bon ton, anche per quelle donne che non amano avere le braccia scoperte, ma preferiscono i vestiti con maniche a 3/4. E' il tubino nero Ooodj con scollo a barchetta. Semplice ed elegante.

3. Per le più vezzose: tubino sbracciato con ricami crochet Find

Per chi ama il classico tubino, ma cerca qualcosa di più particolare, Find propone un modello di little bleck dress, senza maniche, a girocollo, caratterizzato da ricami crochet. Giovanile, femminile e sexy.

4. Per le più giovani: tubino midi in pizzo Truth & Fable

Un tubino che esce un po' dai canoni per offrire, alle più giovani, un modello fresco, giovanile, grazioso. E' il vestitino nero midi e in pizzo di Truth e Fable, lungo fino al ginocchio, con cintura sottile in vita e scollo all'americana. Molto sfizioso.

5. Per chi è attenta ai dettagli: tubino nero con rouge di Koly

Un modello perfetto in estate (senza niente sopra) con un bel sandalo, ma anche in inverno (con una giacca abbinata) indossato con un paio di décolleté in vernice rossa. E' il tubino Koly, con scollo a V profondo e rouge sulle spalline. Bello, elegante, vivace. Un tubino classico ma non scontato, per chi è sempre attenta al dettaglio e alle ultime tendenze.

