2 prodotti super idratanti, perfetti anche in gravidanza

Idratare a fondo la pelle, con prodotti naturali e delicati, è sempre importante, ma durante la gravidanza lo è ancora di più. La pelle in gravidanza diventa infatti molto più sensibile ed è soggetta a frequenti cambiamenti, a smagliature e rossori. Inoltre, è importantissimo fare attenzione agli ingredienti, in modo da essere sicure che non causino danni al bambino in fase di sviluppo.

Abbiamo quindi selezionato i 2 prodotti migliori, un olio per il corpo e una crema per il seno: scoprili subito!

Quest’olio è indicatissimo in tutte le condizioni di pelle secca e arrossata, anche a causa di agenti esterni, in caso di screpolature (di labbra, mani, piedi e talloni), per lenire il prurito delle punture di insetti e per prevenire le smagliature. Emolliente, idratante e protettivo, l’olio Vea favorisce la cicatrizzazione della pelle e, se applicato regolarmente, svolge un’azione protettiva e preventiva delle irritazioni cutanee. È molto utile per idratare i capezzoli in allattamento, essendo commestibile e sicuro anche se ingerito accidentalmente, e può essere anche applicato su labbra, mucose della bocca e contorno occhi, sia per gli adulti che per i bambini.

Ideale per pelli sensibili, intolleranti o soggette ad allergie, basterà applicare una goccia di olio sulle zone da trattare e massaggiare per alcuni secondi fino ad assorbimento completo, almeno due volte al giorno.

Purelan di Medela è una crema ipoallergenica, totalmente priva di additivi e conservanti artificiali che contiene lanolina medicale pura e naturale al 100%; questa è una sostanza cerosa morbida altamente emolliente e idratante, che protegge e lenisce l’epidermide, ed è molto simile al sebo della nostra pelle, motivo per cui viene facilmente assorbita. Grazie alle sue proprietà idratanti, la lanolina è un ingrediente efficace contro la pelle arida: aiuta a ripristinare il livello naturale dei lipidi della pelle e ne bilancia l’idratazione, per un effetto ultra ristrutturante e lenitivo.

Questa crema è particolarmente indicata anche per lenire i capezzoli sensibili o irritati durante la gravidanza e l’allattamento al seno, ed essendo sicura per la salute di mamma e bambino, non è necessario rimuoverla prima dell’allattamento. È inodore e insapore, e ha una consistenza molto pastosa: per renderla più fluida basterà scaldarla un po’ tra le dita prima di spalmarla. Dagli ingredienti completamente naturali, Purelan di Medela è adatta all’utilizzo di grandi e piccini, ed è ottima contro arrossamenti, bruciori, screpolature, pelle secca, tagli ed escoriazioni.

