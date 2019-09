Pedana vibrante: funziona davvero?

La pedana vibrante, o power plate, è un macchinario sempre più diffuso nelle palestre, nei centri estetici e anche nelle case, che può essere utilizzato in molti modi diversi e apporta numerosi benefici.

Utilizzata dagli astronauti sia della NASA che dell’ESA, allenati con le vibrazioni per prevenire i devastanti effetti della microgravità, grazie all'utilizzo della pedana vibrante, si ottiene un incremento del metabolismo e l’aumento dell'ormone somatotropo GH (entrambi coadiuvanti nel dimagrimento), l’aumento della densità minerale ossea, l’aumento del tono e del rassodamento muscolare, il miglioramento del flusso linfatico e della circolazione sanguigna, il miglioramento della salute della pelle, la riduzione del grado di cellulite la riduzione del Cortisolo (l’ormone dello stress).

La pedana vibrante aiuta il corpo in tutti questi modi (e non solo) con uno scarso impatto traumatico sulle articolazioni e i legamenti, ed evitando completamente movimenti bruschi, e quindi eventuali possibili traumi. A seconda della posizione assunta sulla pedana si stimolerà una differente zona muscolare, facendo lavorare braccia, gambe, polpacci e glutei.

Vediamo nello specifico i benefici dell’utilizzo della pedana vibrante.

Benessere

La pedana vibrante, attraverso specifici esercizi da eseguire sopra di essa, favorisce la perdita di peso; ovviamente, aggiungendo una dieta sana ed equilibrata ed esercizi cardio, il dimagrimento sarà più veloce ed efficace. Inoltre, grazie al miglioramento della circolazione del sangue, aiuta ad eliminare le tossine, riducendo la cellulite e l’effetto buccia d’arancia.

Ambito sportivo

La pedana vibrante in ambito sportivo può essere utilizzata:

come mezzo di supporto all’allenamento tradizionale

come mezzo alternativo

come riscaldamento o defaticamento

come mezzo di recupero durante l’allenamento

Gli effetti positivi che si possono ottenere riguardano in particolare la forza esplosiva, la forza massima, la potenza, la velocità, l’elasticità e la resistenza. La sollecitazione prodotta dalle vibrazioni meccaniche è in grado di innalzare la contrazione muscolare fino al 30% con effetti di potenziamento muscolare e incremento delle capacità elastico reattive. Inoltre, anche gli atleti professionisti traggono grandi vantaggii dall’uso della pedana vibrante, riiuscendo a migliorare le proprie prestazioni senza il rischio di infortuni.

Ambito medico

Attraverso l’uso della pedana vibrante si ottengono risultati davvero positivi nella riabilitazione fisioterapica e contro l’atrofia muscolare, problemi tipici di chi ha subito un trauma, un infortunio o una operazione chirurgica. Inoltre, oltre ad un vero e proprio miglioramento della situazione clinica, la stimolazione vibratoria ha fatto registrare un miglioramento del dolore sul 69% dei pazienti trattati.

In generale, la pedana vibrante può essere utilizzata per aiutare a risolvere problemi fisioterapici come atrofia o ipotonia muscolare, pubalgia, problemi al tendine d’Achille, riabilitazione del ginocchio, atrofia o ipotonia muscolare, sclerodermia, sclerosi multipla.

Altre ricerche hanno riscontrato un notevole aumento della densità ossea, un aumento della resistenza muscolare e dell’equilibrio a seguito dell’utilizzo della pedana vibrante, elementi fondamentali per aiutare qualsiasi persona affetta da osteoporosi, come anche nella prevenzione di essa.

La pedana vibrante viene normalmente utilizzata per 10 minuti al giorno e consente di allenare il proprio corpo senza incidere in modo negativo sulle articolazioni, sulle ossa e sulla colonna vertebrale. È da tenere in conto però, che chi soffre di patologie o di problemi alle ossa, potrebbe non trovare giovamento nel suo utilizzo; inoltre, la pedana vibrante non dovrebbe mai essere utilizzata in gravidanza.

Se vuoi ottenere anche tu i numerosi benefici che derivano dall'utilizzo della pedana vibrante, puoi provare la pedana vibrante a oscillazione di Fitodo. Apprezzatissima dagli utenti, questa pedana è dotata di una modalità automatica e una modalità manuale, una connessione Bluetooth e usb, che ti permette di ascoltare la musica da tutti i dispositivi Bluetooth compatibili, uno schermo LCD multifunzione, un telecomando e due funi di resistenza con maniglie, per lavorare su braccia e spalle. Resistente, silenziosa e molto comoda, la pedana vibrante di Fitodo è disponibile in 2 colori, ed è in vendita su Amazon.it a 159,99 €.

