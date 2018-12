Xiaomi Mi Play: un conveniente smartphone dal look curato

Xiaomi Mi Play è il nuovo smartphone entry level del colosso cinese; un device dal look curato dotato di un ampio schermo da 5,84" con risoluzione FHD+ in rapporto 19:9 ed un piccolo notch a forma di goccia. Lo smartphone dell’azienda cinese sarà il primo ad adottare il nuovo processore MediaTek Helio P35, un SoC octa core a 2,3 GHz con processo produttivo a 12 nanometri. Cpu affiancata da 4GB di Ram e 64GB di memoria, espandibile tramite slot Micro SD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, al posteriore è presente una coppia di sensori da 12+2 MP, mentre all’anteriore troviamo una camera da 8 megapixel.

Citiamo inoltre la batteria da 3.000 mAh ed il sistema operativo basato su Android 8.1 Oreo con interfaccia MIU 10.

Xiaomi Mi Play è disponibile in tre diverse colorazioni, (Twilight Gold, Fantasy Blue e Black) con back cover in vetro che ospita il lettore di impronte digitali.

Questo smartphone è appena sbarcato sul mercato cinese ad un prezzo di circa 140 euro. Al momento non ci sono informazioni sul suo arrivo in Europa.