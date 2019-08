Le migliori cover per Xiaomi Redmi Note 7

Dopo esserci occupati delle migliori cover per iPhone XS e XR andiamo oggi a scoprire quali sono le più interessanti custodie disponibili per lo Xiaomi Redmi Note 7.

Uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che può essere protetto da urti, graffi e cadute grazie ad una delle custodie presenti nella nostra rassegna.

Modelli per tutti i gusti, realizzati da noti brand come Spigen, anche rugged, in pelle e con protezione frontale.



1. iBetter: morbida in quattro colori

Iniziamo la nostra rassegna delle migliori cover per lo Xiaomi Redmi Note 7 con il modello morbido di iBetter disponibile in quattro diverse colorazioni. Una resistente custodia realizzata in TPU, ben sagomata e di ottima fattura.

Scopri di più su Amazon a 7 euro



2. Spigen: una raffinata custodia in carbonio

Passiamo ora alla cover realizzata dal noto brand Spigen; custodia slim che vanta un design in fibra di carbonio, dotata anche della tecnologia Air Cushion. Un modello flessibile, leggero e resistente, con bordi rialzati.

Scopri di più su Amazon a 8 euro



3. Aifive: custodia trasparente

Aifive propone, invece, una custodia trasparente ultra sottile, morbida e realizzata in TPU. Cover con angoli rinforzati e bordi rialzati per la protezione dello schermo e delle fotocamere posteriori.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

4. VGuard: confezione con due cover a 7 euro

VGuard propone due custodie per Xiaomi Redmi Note 7 acquistabili insieme al prezzo di 7,95 euro. Custodie in due colori (nera e blu), morbide, in silicone e con un rivestimento che ricorda la fibra di carbonio.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

5. Dux Ducis: elegante cover in pelle

Nella nostra rassegna troviamo anche una custodia Flip che protegge la parte anteriore dello smartphone. Cover realizzata in pelle, con morbido rivestimento interno, in grado di ospitare anche carte di credito. Custodia acquistabile in tre diverse colorazioni: nera, blu e rosa.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

6. Aroy: massima protezione, con pennino incluso

Se siete alla ricerca di una cover in grado di garantire una protezione davvero elevata, ecco il modello di Aroy, accompagnato anche da un pratico pennino e da una pellicola per lo schermo. Cover disponibile in quattro diverse colorazioni, dal buon grip e con stand al posteriore per mantenere lo smartphone in verticale.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

7. Ivencase: cover + vetro temperato

La nostra rassegna delle migliori cover per lo Xiaomi Redmi Note 7 si conclude con il modello di Ivencase; una cover disponibile in 8 diverse colorazioni, accompagnata da un resistente vetro temperato per la protezione del display. Un accessorio con protezione agli angoli, sottile e leggero che si adatta perfettamente allo smartphone.

Scopri di più su Amazon a 8 euro