Frizzi, il gesto commovente delle maestre della figlia: "Super papà, gli intitoleremo una borsa di studio"

Un uomo dal cuore d'oro, benvoluto da tutti. A Fabrizio Frizzi sarà intitolata anche una borsa di studio: si tratta di un progetto dell'istituto religioso "Giuseppe Calasanzio", scuola di Roma Nord dove il popolare conduttore televisivo ha frequentato le medie e il liceo e dove ora va la figlia Stella, di cinque anni.

A riferirlo all'agenzia Ansa sono le maestre della bambina, che ieri hanno partecipato ai funerali del presentatore nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma, con lo stendardo dell'istituto insieme a molte altre colleghe. "Non sappiamo ancora bene chi usufruirà di questa borsa di studio - spiegano - ma stiamo già raccogliendo il denaro. Padre Celani, che ha officiato insieme a don Walter Insero i funerali, lo deciderà".

Frizzi era un genitore molto presente e partecipe alla vita scolastica, raccontano le insegnanti. L'istituto vuole intitolargli una borsa di studio "per mantenere vivo il suo ricordo, il ricordo di un uomo buono e disponibile". "Io lo conoscevo da 40 anni - racconta Daniela - se lo chiamavi ti rispondeva sempre e soprattutto non si sottraeva mai". Il ricordo più recente e anche quello più toccante per le maestre risale a Natale.