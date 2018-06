Tutor disattivati: l'elenco delle autostrade dove non funzionano più

Dopo il verdetto del 10 aprile che aveva visto Autostrade per l'Italia condannata per la "contraffazione del brevetto", la società che gestisce le autostrade italiane ha dato il via allo spegnimento dei tutor per il rilevamento della velocità media. Nonostante il ricorso presentato dall'azienda, che aveva chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna in attesa che venisse definito un ulteriore ricorso della società in Cassazione, la Corte d'Appello di Roma ha respinto la richiesta.

E' iniziato così lo spegnimento dei tutor, ma attenzione ciò non significa che sulle autostrade italiane ora si può correre come se si circolasse su una pista: i sistemi di rilevamento della velocità media sono stati sostituiti dai tradizionali autovelox fissi e mobili, pistole laser e auto civetta.

Tutor spenti ma in quale tratto autostradale?

Nell'elenco che segue è possibile avere una panoramica completa dei tratti autostradali in cui non è più in funzione il tutor, oggetto della contesa con la CRAFT, piccola azienda di Greve in Chianti, che sostiene di essere la proprietaria del brevetto.