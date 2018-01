Berlusconi vuole abolire il Jobs Act, Renzi lo accusa per la Flat Tax

La campagna elettorale verso le elezioni del prossimo 4 marzo entra nel vivo (qui lo speciale elettorale) con una sfida a distanza che ha visto contrapposti due dei principali competitor: il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il segretario del Pd Matteo Renzi. Berlusconi intervistato su Radio Uno ha annunciato il programma elettorale del Centrodestra punterà sull'abolizione del Jobs Act e sulla eliminazione della riforma Fornero, e la riforma della tassazione con l'introduzione della flat tax.

Berlusconi ha inoltre annunciato poi il suo appoggio al candidato leghista Fontana per le elezioni regionali in Lombardia e proponendo il nome del senatore Gasparri al posto di Pirozzi per la corsa a governatore del Lazio.

Dal canto suo Matteo Renzi, rilanciando il suo appello rivolto a Grasso e agli "scissionisti" di Liberi e Uguali per l'unità del Centrosinistra quantomeno per le elezioni regionali, il segretario "dem" intervistato su Radio Capital ha aperto a nuove misure per supportare le famiglie italiane precognizzando un bonus di 80 euro al mese per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni. Sul tema pensionistico Renzi ha inoltre ipotizzato il raddoppio dell'ape social.

Matteo Renzi non ha lesinato attacchi verso il candidato premier del Movimento 5 stelle accusando Luigi Di Maio, dopo il dietrofront pentastellato sul tema dell'uscita dall'euro, di parlare di cose che "semplicemente non conosce".

Renzi ha inoltre escluso una correzione del jobs act per limitare il precariato: "Il problema non sono le tipologie contrattuali" attaccando invece la proposta di Berlusconi sulla flat tax che "favorirebbe i milionari come lui". Sul Canone Rai ha ribadito l'intenzione del Pd per arrivare ad una eliminazione della tassa sulla tv.

L'abolizione del Jobs Act come proposto dal Centrodestra potrebbe modificare la disciplina legata ai licenziamenti, con il paradosso che significherebbe il ripristino della legge Fornero che aveva già attenuato la portata dell’articolo 18 introducendo il licenziamento individuale per motivi economici oggettivi fino ad un massimo di cinque addetti.

Quando era Berlusconi a voler cancellare l'articolo 18

Berlusconi nel 2003 tentò di cancellare l’articolo 18, non riuscendovi, anche grazie ad uno sciopero generale dei sindacati. Inoltre la disciplina dei contratti a termine attuale è precedente al Jobs Act ma risale al 2014 con il decreto Poletti.

Così se da un lato Berlusconi vuole abolire la legge Fornero per la parte relativa alle pensioni, dall’altro lato la reintroduce per la parte relativa alla disciplina del lavoro modificando la maggiore flessibilità in uscita prevista dal contratto a tutele crescenti previsto soltanto per le nuove assunzioni e non per chi ha un vecchio contratto nelle aziende con più di 15 addetti (che ha conservato l’impianto dell’articolo 18)

Come ricorda il CorSera la scelta comporterebbe sicuramente aumento inevitabile delle cause tra lavoratore e il suo datore, dando certamente più tutele ai primi. Il giuslavorista e parlamentare del gruppo Misto (eletto nel Popolo della Libertà nel 2013) Giuliano Cazzola, considerato uno dei massimi rappresentanti del Centrodestra sulle questioni relative al lavoro, si dice sconcertato dalle dichiarazioni di Berlusconi. L'abolizione del jobs act aumenterebbe i contenziosi, portando si più lavoro ma per gli avvocati impegnati nelle procedure di conciliazione.