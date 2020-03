Nel ristorante arrivano le fiamme gialle: due clienti provano a nascondersi in bagno

Sette persone di origine sudamericana sono state denunciate dalla guardia di finanza a Livorno dopo essere state sorprese a mangiare all'interno di un ristorante. A insospettire le fiamme gialle è stato il forte odore di carne alla brace che usciva dal locale. Quando i finanzieri sono entrati nel locale hanno scoperto che nonstante il divieto del governo il ristorante stava effettuando servizio ai tavoli. Non solo: i commensali stavano infatti banchettando senza neppure rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Due di loro hanno provato addirittura a nascondersi in bagno per tentare di eludere il controllo.

Sia i clienti che il titolare del ristorante sono stati denunciati per inosservanza degli obblighi dell'autorità. La posizione del ristoratore è stata segnalata al prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative a causa del mancato rispetto di quanto previsto dal Dpcm sulla chiusura degli esercizi commerciali.