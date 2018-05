La batteria dell'iPhone gli esplode in tasca: in ospedale con ustioni di secondo grado

L'iPhone che aveva in tasca è esploso all’improvviso, procurandogli delle ferite alla gamba e una prognosi di 28 giorni. Questa volta non è successo in qualche sperduto posto del New Jersey o in una remota provincia indiana, bensì in un supermercato della Capitale. I fatti sono stati confermati a RomaToday da Regina Tirabassi, avvocato del 28enne incappato nello sfortunato episodio.

Secondo la versione del legale tutto ha avuto inizio lo scorso 22 febbraio, giorno in cui il suo assistito, Lorenzo Bettone, ha comprato una nuova batteria per il suo iPhone 6 all'Apple Store del Centro Commerciale Roma Est. Il giorno dopo, mentre si trovava in un supermercato, il melafonino gli è esploso nella tasca dei jeans.

Ustioni di secondo grado alla gamba destra

Il giovane è stato trasportato in ospedale: lo scoppio del telefono gli avrebbe aperto una ferita ad una gamba e, come se non bastasse, alcuni elementi chimici presenti nella batteria esplosa gli sarebbero colati nella ferita. Il 28enne, racconta il legale, è stato "refertato in ospedale con una prognosi di 28 giorni per una ferita con ustione di II grado alla radice della gamba destra".

L'iPhone gli esplode in tasca, giovane denuncia la Apple

Il giorno seguente il giovane è andato nel negozio dove aveva acquistato la batteria raccontando quanto accaduto. Dopo aver ottenuto la sostituzione dell'iPhone esplodo con uno nuovo dispositivo, il 28enne si è rivolto ad un legale, presentando una denuncia formale per lesioni contro la Apple.