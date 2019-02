Attaccato da un puma mentre corre in montagna: lo uccide a mani nude

Tutto vero. Le autorità, che in un primo momento erano titubanti, hanno ora dato pieno credito alla sua versione, e anche l'autopsia sul corpo dell'animale indica che la morte è avvenuta per soffocamento. Siamo in Colorado. Un uomo ha ucciso a mani nude, strangolandolo, un puma che lo aveva attaccato alle spalle mentre correva su un sentiero ai piedi delle Montagne rocciose.

Il puma, un "giovane" esemplare di circa 40 chili, ha colto di sorpresa l'uomo, saltandogli addosso e mordendolo alla testa e a un braccio. La prontezza è stata determinante. L'uomo ha respinto l'attacco difendendosi con gli avambracci ed è riuscito a saltare sul dorso dell'animale e a strangolarlo, scrive UsaToday.

Rebecca Ferrel, portavoce dell'organizzazione "Colorado Parks and Wildlife" che gestisce 42 parchi nazionali del Colorado, commenta: "Sono felicissima che questo trail runner sia stato in grado di combattere e venire fuori da una situazione così complicata". Poi ha linkato un sito con informazioni utili per affrontare incontri imprevisti con gli animali selvatici.