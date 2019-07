Una granita a regola d'arte con le migliori macchine tritaghiaccio

Quando il caldo diventa insopportabile e l'afa non ci dà tregua, ci sono poche cose che possono darci sollievo e garantirci un po' di fresco. Condizionatori, ventilatori portatili o a colonna, sono un'alternativa, ma se davvero vogliamo avere una pausa rigenerante e golosa, non c'è nulla di meglio di una bella granita. Se vogliamo un prodotto sano e fatto in casa, sperimentando nuove ricette e abbinamenti, non possiamo fare a meno del tritaghiaccio.

L'apparecchio, come la gelatiera, ci permette di prepararla in modo semplice ed economico. Perfetto anche per cocktail alcolici o analcolici, in pochi secondi ci fornisce tutto il ghiaccio di cui abbiamo bisogno per bevande che faranno contenti i più piccoli ma anche gli adulti.

Semplici e facili da usare, in commercio ci sono molti tritaghiaccio con caratteristiche differenti. Vediamo i modelli perfetti per ogni esigenza.

1. Per chi ama lo stile retrò: Macchina per granita

Stile ed eleganza sono gli elementi indispensabili per chi ama il design, poi se preferite il vintage, questo tritaghiaccio è la scelta che fa per voi. Il modello dalle linee affusolate e retrò oltre ad essere trendy, assicura granite impeccabili a cui voi e i vostri ospiti difficilmente resisterete. Semplice da utilizzare, in pochi minuti avrete la quantità di ghiaccio desiderata per preparare la granita che preferite. Realizzata in acciaio inox e plastica la struttura resistente, permette di inserire direttamente il bicchiere sotto il tritaghiaccio e avere la quantità che desiderate in pochi minuti. IPerfetto per ottenere un prodotto grossolano ideale anche per i cocktail, non resta che scegliere il gusto di sciroppo e gustare la bevanda in compagnia dei più piccoli.

Pro. Il tritaghiaccio bello e di design è estremamente silenzioso.

Contro. Il ghiaccio non viene tritato a neve, ma in pezzi un po' più grandi.

2. Piccolo e compatto: Tritaghiaccio elettrico

Nelle calde giornate estive, non c'è niente di meglio di un drink o un cocktail rinfrescante. Con questo tritaghiaccio preparare una bevanda estiva è facile e veloce. L’ampia apertura permette di tritare facilmente cubetti di grandi dimensioni. Il bicchiere riesce a contenere fino a 300 gr di prodotto. Il modello piccolo e compatto dalle linee essenziali è perfetto per portarlo ovunque e per integrarsi in ogni arredo. In casa o in giardino, con questo tritaghiaccio potrete realizzare gustose granite oppure mescolando succo di frutta congelato con acqua zuccherata potrete tritare tutto e ottenere una bevanda fresca e deliziosa.

Pro. Semplice da usare, permette di avere la giusta quantità di ghiaccio in pochi minuti.

Contro. É un pò rumoroso.

3. Perfetto per granite e cocktail: Tritaghiaccio ergonomico

Se in estate amate la granita o preparare cocktail in grado di stupire i vostri amici, ma non avete molto spazio, questo tritaghiaccio è la scelta ideale. Piccolo e maneggevole, occupa poco spazio in cucina e può essere conservato senza creare ingombro. Il design semplice ed essenziale è arricchito anche da una base pensata per mantenerlo in posizione verticale quando non è in funzione. Il modello ergonomico, rende l'impugnatura facile e comoda. Basta inserire i cubetti nel serbatoio e premendo un pulsante avrete il ghiaccio direttamente nel bicchiere, senza doverlo prelevare dal contenitore. Lo spingighiaccio incluso nella confezione facilita l’inserimento dei cubetti, mentre l’interruttore a impulsi consente di controllare meglio la grana a seconda dei gusti.

Pro. Piccolo e facile da conservare, riduce i cubetti in base alle vostre preferenze.

Contro. Il serbatoio un po' piccolo permette di realizzare una granita alla volta.

4. Semplice ed essenziale: Tritaghiaccio manuale

Per chi non riesce a fare a meno di bevande rinfrescanti, ma non ha sempre a disposizione la presa elettrica, questo modello può risolvere ogni problema. Il tritaghiaccio a manovella, può essere portato in ogni ambiente della casa, dalla cucina, al terrazzo fino al giardino e avere in pochi minuti il ghiaccio di cui avete bisogno. Il modello compatto occupa poco spazio, perfetto da avere nelle cucine di piccole dimensioni. Realizzato in acciaio inox si integra nelle cucine moderne o in quelle classiche per regalare un piccolo contrasto. Dotato di piedini antiscivolo, quando è in funzione sarà stabile senza il rischio di cadere. Il ghiaccio ottenuto, piuttosto grossolano, è adatto per cocktail e drink, ma anche per le granite.

Pro. Piccolo e compatto, permette di tritare il ghiaccio in ogni occasione, anche in assenza di prese elettriche.

Contro. Il sistema a manovella è un po' più faticoso rispetto a quello elettrico.

5. Per un prodotto naturale: Bicchiere per granite

Quando si hanno in casa dei bambini è molto importante pensare al loro benessere e dargli prodotti sani e controllati. Dal pranzo alla merenda i genitori sono sempre attenti a cosa mangiano i loro piccoli. Per concedergli una pausa gustosa ma naturale, il bicchiere per granita è la scelta ideale. Basta lasciare la parte interna del bicchiere nel congelatore per almeno 8 ore. Quando vogliamo preparare la granita non dobbiamo fare altro che toglierlo dal freezer, inserirlo nel porta bicchiere, e versarci dentro un liquido a scelta, dalla frutta frullata, alle centrifughe, fino al latte. Basta mescolare di tanto in tanto e in pochi minuti si avrà una granita 100% naturale. Il bicchiere dalla forma accattivante è disponibile in diverse tinte, dal viola, al blu fino al verde, perfetto per dare un tocco di colore alla vostra estate.

Pro. Semplice da usare, permette di avere prodotti naturali e sani.

Contro. Il bicchiere è pensato per realizzare solo una granita.

