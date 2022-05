I migliori condizionatori a partire da 360 euro

Il classico condizionatore d’aria a parete è sicuramente una delle migliori soluzioni per combattere le elevate temperature estive.

In fase di acquisto è importante valutare diverse caratteristiche tecniche a partire dai BTU (British Thermal Unit); maggiore sarà questo valore e più grande sarà l’ambiente che il condizionatore riuscirà a raffreddare o riscaldare. Inoltre è importante valutare la rumorosità e la classe energetica ( A+++, A++, A+, ecc, con le nuove etichette energetiche europee, A, B, C, D, per condizionatori d’aria in arrivo durante l'anno).

Infine è consigliabile acquistare modelli con tecnologia inverter capace di ottimizzare in modo intelligente i consumi e dotati di connessione WiFi per il controllo anche fuori casa da smartphone.

Qui tutte le informazioni sul Bonus Condizionatori 2022.

Di seguito la nostra rassegna dei migliori condizionatori fissi, acquistabili su Amazon anche a rate.

1. Samsung AR35: con filtro anti batterico

Samsung propone il modello AR35 da 12.000 BTU. Un prodotto con funzioni di riscaldamento, raffrescamento e deumidificatore e filtro anti batterico. Ricordiamo, infine, la classe di efficienza energetica A++ in raffreddamento e A in riscaldamento.

Scopri di più su Amazon a 384 euro

2. Hisense Easy smart: con Super Cooling

Hisense propone il climatizzatore Easy smart con inverter, da 9.000 Btu, A++. Prodotto dotato della funzione i-FEEL: Il sensore nel telecomando è in grado di rilevare la temperatura circostante e di trasmettere questa informazione all’unità interna. Ricordiamo, inoltre, la funzione Super Cooling che riduce rapidamente la temperatura aumentando la capacità di raffreddamento del 25%.

Scopri di più su Amazon a 360 euro

3. Ariston Prios: con funzione follow me

Proseguiamo la nostra rassegna con il climatizzatore Ariston Prios, da 12.000 BTU e classe di efficienza energetica A++. Un prodotto dall'elevata silenziosità, dotato della funzione "follow me" per un getto che segue gli spostamenti del telecomando. Ricordiamo, inoltre, la funzione auto pulente e il sensore per il monitoraggio delle perdite di refrigerante. Climatizzatore compatibile con il kit WiFi per la gestione tramite app.

Scopri di più su Amazon a 449 euro

4. Daikin: super silenzioso

Daikin propone il climatizzatore modello Siesta da 12.000 BTU. Un prodotto con classe di efficienza energetica A++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento. Ricordiamo, inoltre, il funzionamento silenzioso, fino a soli 21 dBA, e la confortevole modalità “sleep”.

Scopri di più su Amazon a 455 euro

5. Olimpia Splendid: in diverse varianti

Nella nostra rassegna troviamo anche il climatizzatore di Olimpia Splendid Aryal S1 E. Un condizionatore fisso da 10.000 BTU con classe di efficienza energetica A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento e rumore pari a 53 dB(A). Un prodotto disponibile anche nelle varianti da 12.000 a 24.000 BTU.

Scopri di più su Amazon a 385 euro

6. ARGO Ecowall: modalità Eco e Turbo

Da Argo arriva un climatizzatore fisso monosplit con tecnologia inverter, display retroilluminato disattivabile durante la notte e funzione di deumidificazione. Ricordiamo anche la modalità Eco (minimo consumo, elevata silenziosità) e l'impostazione di riscaldamento "Cold draft prevention" con l'aria che arriva nell'ambiente solo quando è calda. Citiamo in aggiunta l’Auto-diagnosi e la classica modalità Turbo che permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata.

Scopri di più su Amazon a 509 euro

7. Mitsubishi Electric: design compatto

Da Mitsubishi arriva anche il modello di climatizzatore MSZ-HR25VF, da 9.000 BTU. Un condizionatore fisso monosplit dalle dimensioni compatte, con classe di efficienza energetica A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento. Citiamo, inoltre, l'interfaccia WiFi opzionale ed il ridotto rumore pari a 21 dB.

Scopri di più su Amazon a 506 euro