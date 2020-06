I lettini per abbronzarsi e prendere il sole in giardino

Abbronzarsi e rilassarsi al sole è possibile rimanendo a casa se si ha a disposizione un giardino. Oltre ai divanetti e alle tende da sole, un arredo che non può mancare in giardino è il lettino prendisole.

Da sfruttare in primavera e in estate deve essere robusto perché deve resistere ai raggi solari e alla pioggia. Per chi ha poco spazio meglio scegliere il modello pieghevole, così da poterlo conservare in un armadio da giardino in inverno.

Disponibile in diversi materiali come resina o legno, per essere pratico meglio scegliere il modello con rotelle. Oltre a questi aspetti, bisogna fare attenzione anche al design. Per avere un lettino comodo e adatto allo stile di ogni giardino, ecco alcuni modelli a cui non si può rinunciare questa estate.

Prendere il sole o rilassarsi in compagnia di una persona cara è un modo per trascorrere giornate piacevoli e allentare lo stress. Con questa coppia di lettini è possibile abbronzarsi e arredare il giardino. Il modello disponibile in diversi colori come beige, nero e blu, si adatta ad ogni stile. Il lettino con schienale regolabile su 4 altezze, vi permette di riposarvi o di leggere comodamente un libro. Il modello completato da un parasole, permette di utilizzarlo nelle ore più calde del giorno. Il lettino richiudibile, è facile da trasportare grazie ai due manici di stoffa.

Pro. Una volta chiusi occupano poco spazio.

Contro. Le rotelle sono in plastica.

La chaise longue con schienale reclinabile fino a 145°, permette di rilassarsi e di prendere il sole comodamente. Grazie all’innovativo sistema western, è possibile regolarlo attraverso la leva sotto i braccioli, da attivare tramite la pressione. Il lettino realizzato in acciaio verniciato di colore nero è completato da un portabicchieri e un porta smartphone. Il poggiapiedi e il cuscino poggiatesta permettono di assumere una posizione corretta. Leggero e pratico, può essere spostato facilmente in ogni angolo del giardino. Il rivestimento in textilene è resistente alle abrasioni e agli agenti atmosferici.

Pro. Il lettino è bello e di design.

Contro. Le parti pieghevoli tendono a bloccarsi.

Il set composto da due lettini prendisole, permette di rilassarsi in giardino e di arredare l’esterno con un modello dal design elegante. Le linee curve donano alla struttura un aspetto raffinato in grado di adattarsi ad ogni stile. La versione in nero è perfetta per chi ha uno stile moderno, quella beige, marrone o grigia invece è ideale per chi ama un look classico e intramontabile. Se invece volete regalare un aspetto contemporaneo e vivace al terrazzo non potete fare a meno del lettino in azzurro o rosa. Lo schienale regolabile in cinque diverse posizioni, permette di assumere quella preferita e grazie al morbido cuscino per la testa riuscirete ad avere il massimo comfort. Il telaio in alluminio rende la struttura stabile e resistente alle intemperie e nello stesso tempo leggera, pronta per essere spostata in ogni angolo del terrazzo.

Pro. Comode e leggere.

Contro. Il montaggio non è semplice.

Per chi ama lo stile classico, questo lettino in rattan è la scelta ideale. Il modello dalle linee semplici ed essenziali si adatta ad ogni ambiente. La struttura in acciaio è completata da cuscini in poliestere che rendono ancora più comodo il lettino. Lo schienale regolabile in cinque diverse posizioni, si adatta ad ogni esigenza. Il materiale sintetico è resistente al tempo e all’usura. Perfetto sia per l’esterno che per l’interno diventa un elegante elemento d’arredo. Il materasso staccabile permette di poterlo lavare facilmente per avere un lettino sempre pulito.

Pro. La struttura è solida e robusta.

Contro. Il montaggio per alcuni utenti non è semplice.

Per gli amanti del design che vogliono un accessorio confortevole, ma di stile, il lettino sospeso è la scelta ideale. Il modello dalle linee affusolate, conquisterà l’attenzione e diventerà un elemento d’arredo irresistibile. La struttura sospesa, poggia su uno scheletro stabile in acciaio. Lo stile vintage che ricorda lo swing hollywoodiano è completato da un parasole a clip da montare in base alle esigenze in pochi minuti. Il rivestimento in beige è elegante e raffinato, mentre la struttura permette di sostenere fino a 150 kg.

Pro. Il lettino è bello e di design.

Contro. Non è semplice da montare.

L’isola prendisole è un elemento d’arredo comodo e versatile. Realizzata con elementi componibili consente di posizionarli in base alle esigenza. Da comodo lettino prendisole per due persone si trasforma in quattro sedute con tavolino durante l’ora dell’aperitivo. Il tettuccio con chiusura a strappo una volta aperto garantisce il riparo dal sole e dal vento. La struttura in rattan di tectake è completata da cuscini idrorepellenti per resistere ad ogni stagione. Le fodere rimovibili e lavabili con i piedi in plastica salva-pavimento e regolabili in altezza fanno dell’isola un elemento d’arredo funzionale e confortevole.

Pro. Il lettino è pratico e versatile.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio è stato difficile.

