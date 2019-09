Il potere della frutta tropicale: aceto di guava, di acai, di acerola e di mango

Famoso per la sua tradizione calcistica e per i carnevali di Rio de Janeiro e di Salvador, il Brasile è un paese molto vasto (il quinto più grande del mondo), dalla storia complessa e dalla straordinaria biodiversità. Dai colori, sapori e odori esotici, la frutta brasiliana ha un gusto irresistibile, riempie la nostra tavola di sfumature colorate ed è ricca di benefici per la salute.

I prodotti di Soul Brasil Cuisine sono perfetti per poter godere appieno del gusto e delle proprietà della frutta brasiliana: fatti a mano, naturali, vegani e senza allergeni, rispettano la materia prima e hanno un sapore davvero eccezionale. Tra le proposte dell’azienda, spiccano sicuramente gli aceti alla frutta: 4 diversi tipi di aceto - alla guava, all’acai, all’acerola e al mango - con cui scoprire le straordinarie tradizioni della cucina brasiliana. I 4 gusti di aceto marcato Soul Brasil Cuisine sono in vendita su Amazon.it, nella confezione da 250 ml a 12,10 €.

L’aceto di guava di Soul Brasil Cuisine è realizzato con purea di guava, ha un carattere fresco e fruttato ed è perfetto per accompagnare carne, pesce, insalate e dessert. La guava è un frutto che fa innamorare chiunque la assaggi grazie al suo aroma delizioso e delicato, ed ha anche un alto potere curativo. Infatti, è ricchissimo di vitamina C, è un concentrato di vitamine e minerali e ha un fortissimo potere antiossidante, che combatte i danni e l’invecchiamento causato dai radicali liberi. Ha proprietà antibiotiche e un buon tasso di fibre, che proteggono e aiutano l'intestino.

Dal sapore acidulo e gradevole, questo aceto è realizzato con la polpa dell’acai berry, una bacca simile nell’aspetto ai mirtilli neri dalle forti proprietà energizzanti e antiossidanti che sostiene il sistema immunitario e il metabolismo, e contrasta i radicali liberi.

L’acerola è una pianta arbustiva originaria delle aree tropicali e subtropicali dell’America; il frutto dell'acerola ha un contenuto elevatissimo di vitamina C (quasi 20 volte più degli agrumi) e buoni quantitativi di provitamina A, di vitamine del gruppo B, di bioflavonoidi e tannini, oltre a sali minerali quali calcio, ferro e magnesio. Grazie alla sua composizione l’acerola stimola le difese immunitarie ed è quindi indicata per prevenire e velocizzare la guarigione dai malesseri tipici dell’inverno, stati influenzali e infezioni del tratto respiratorio. Ha una buona azione antiossidante e, per le sue proprietà stimolanti, è indicata anche negli stati di convalescenza.

Questo aceto è realizzato con la polpa del mango Ubà e mantiene il caratteristico sapore di questo frutto, dolce dai sentori fruttati che ricordano un po’ quello della pesca e dell’ananas. Il mango è ricco di minerali, ha tantissime vitamine (del gruppo A, C, K, B ed E) e importanti proprietà antiossidanti.

