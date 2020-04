Do Your Gin, il set per realizzare il gin a casa tua

In questo periodo di emergenza, in cui siamo costretti a casa per ridurre la diffusione del COVID-19, sempre più persone sperimentano nuovi hobby e passatempi, spesso dedicandosi alla cucina: c'è chi realizza dolci, chi si concentra sull'homebrewing e chi potrebbe fare invidia a fornai e pizzaioli, tra lievito madre e pane appena sfornato.

Per gli amanti del buon bere, e in particolare del gin, la soluzione ideale è sicuramente Do Your Gin, un set completo per produrre in casa un ottimo distillato aromatizzato.

Il kit di Do Your Gin contiene gli ingredienti per creare il tuo gin artigianale: grazie alle spezie di altissima qualità, confezionate singolarmente in fialette di vetro belle ed eleganti, potrai realizzare il gin che più ti piace, e che più rispecchia i tuoi gusti personali, o potrai sperimentare e provare nuovi sapori.

Il set contiene:

dodici spezie in fialette di vetro, tre delle quali contengono ginepro fresco;

due bottiglie di vetro vuote da 350ml con tappi di sughero naturale;

due etichette Do Your Gin per personalizzare la tua creazione;

per personalizzare la tua creazione; un imbuto elegante in acciaio inossidabile e dei filtri di alta qualità;

tre suggerimenti di ricette preselezionate;

informazioni sulle varie spezie incluse nel kit e tutte le istruzioni per creare un delizioso gin artigianale.

Ti servirà solo dell'alcool neutro (non incluso) con una percentuale alcolica tra il 40 e il 50%, ma potrai utilizzare anche una bottiglia di vodka: dai spazio alla creatività, utilizza spezie di prima qualità e crea il tuo aroma naturale unico!

Ideale da regalare o da regalarsi, il kit Do Your Gin è in offerta su Amazon.it: provalo subito!

