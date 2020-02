Clip per lenzuola: la soluzione perfetta per un letto in ordine e senza pieghe

Vi capita di svegliarvi avvolti nelle lenzuola, disordinate dopo aver trascorso una notte quasi insonne? Non dovete più preoccuparvi, il problema può essere risolto con le clip per lenzuola.

Perfette per futon, materassi matrimoniali o letto singolo, le clip formate da fasce larghe elastiche, sono completate da morsetti robusti e metallici, facili da applicare e rimuovere. La chiusura in plastica centrale evita che il tessuto si danneggi.

Le clip possono essere regolate da 9,5 cm a 15,5 cm per adattarsi a tutti i bordi del letto.

Con queste "bretelle" vi sveglierete in un letto in ordine e perfetto, facile da rifare soprattutto per chi va sempre di corsa la mattina.