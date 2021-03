Letto matrimoniale con contenitore, il modello più pratico ed efficiente

Vestiti, accessori e oggetti conquistano sia le donne che gli uomini. Con le case sempre più piccole è difficile trovare un posto in cui conservari. Per sfruttare al meglio ogni spazio della camera, ecco i letti matrimoniali con contenitore

Amare i vestiti e gli accessori non sempre va d’accordo con lo spazio a disposizione in casa. Spesso si hanno troppi capi d’abbigliamento che non sapete dove mettere o che vengono ammucchiati nell’armadio.

Soggiorno, cucina e camera da letto sempre più piccoli, spingono a trovare soluzioni innovative per avere tutto ciò che amate in ordine e senza il rischio che si rovini.

Se l’armadio non basta, un modo per avere il guardaroba al sicuro e protetto è il letto matrimoniale con cassettone. Basta alzare la rete e il materasso tramite un comodo meccanismo e in un attimo avrete davanti a voi un capiente armadio in orizzontale. Vediamo i migliori letti, pratici e di design.

Bello ed economico: letto in rovere

La camera da letto è il luogo in cui ci si rilassa e per questo deve avere lo stile che meglio vi rispecchia. Se amate un design semplice, dalle linee squadrate, il letto realizzato in legno di rovere è la soluzione che state cercando. La spalliera sui toni del grigio è alta e crea un senso avvolgente, mentre la rete in doghe d’acciaio, inclusa nella struttura, è progettata per garantirvi il meglio, oltre ad un considerevole risparmio economico, potrete dormire comodamente. Il vano cassettone grande e profondo è facile da usare, vi basterà sollevare la rete e in un attimo avrete spazio in più per sistemare biancheria e oggetti che vi ingombrano nell’armadio. Disponibile in diverse dimensioni dal lettino singolo, alla piazza e mezzo fino a quello matrimoniale, non vi resta che scegliere quello che corrisponde alle vostre esigenze.

Pro. Grande e spazioso, è una struttura economica, ma di qualità.

Contro. La testiera non può essere rimossa.

Bello e di design: letto francese

Per chi ha poco spazio, ma vuole dormire comodamente, il letto alla francese è l’alternativa adatta. Il modello più piccolo di quello normale, misura 140 cm, è realizzato in legno di quercia robusto e resistente. Nonostante le dimensioni ridotte, avrete una gran quantità di spazio, per conservare tutto ciò che vi serve perché anche se non ha il contenitore sotto la rete, riesce a sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione. I comodini, il cassettone frontale e i due laterali sono pensati per organizzare tutti i vostri oggetti. Realizzato in legno resistente, ha un design che si adatta alle camere più moderne. La struttura in bianco regala un tocco di luce alla stanza, mentre gli scaffali laterali, diventano delle comode mensole su cui conservare libri o piccoli oggetti e dare un tocco in più alla stanza.

Pro. Pratico e comodo, avrete a disposizione spazio per conservare tutti i vostri oggetti.

Contro. Doghe e materasso non incluse.

Pratico e versatile: letto con testiera removibile

Cambiare gli arredi è un’esigenza di tutti quelli che saltuariamente vogliono dare un nuovo look alla stanza, grazie a questo letto avrete a disposizione un elemento d’arredo resistente che si adatta alle vostre necessità. La parte esterna realizzata in ecopelle, oltre ad essere un elemento di design è versatile e funzionale, mentre la testiera removibile permette di rinnovare la camera da letto senza spese aggiuntive. La struttura resistente, realizzata in acciaio consente facilmente di accedere al cassettone ampio e profondo, basta sollevare la rete e avrete a disposizione tutto lo spazio di cui avete bisogno. Le doghe in legno incluse, vi permetteranno di rilassarvi e di avere un’ottima qualità del sonno, inoltre, il contenitore è pensato per conservare al suo interno lenzuola, piumini, asciugamani, senza il rischio di farli sporcare o impolverare grazie all’apposito tessuto posto alla base.

Pro. Il vano porta oggetti è capiente.

Contro. La qualità dell’ecopelle per molti non è delle migliori.

Elegante e capiente: letto in legno

Se siete alla ricerca di un letto che regali un tocco in più alla vostra stanza, questo modello fa al caso vostro. Il letto in legno di pino ha un design semplice, ma ricercato che si adatta alla perfezione ad ogni stile. Realizzato con il materiale naturale, oltre ad essere resistente, il colore chiaro permette di regalare luce all’ambiente, fondamentale se la stanza è particolarmente piccola. Il modello è pensato per rispondere alle necessità di conservare al meglio tutto ciò di cui avete bisogno e averlo sempre a portata di mano: cassetti, vani e contenitori, sono realizzati per ottimizzare lo spazio e non rinunciare a nulla. Il letto comprende un piccolo comodino con ruote, che può essere esposto o nascosto nel vano a seconda delle esigenze.

Pro. Il letto ha tantissimi vani a disposizione.

Contro. Non è semplice montarlo.

Per chi ama lo stile elegante: letto con alzata trapezoidale

Questo modello riesce a mixare alla perfezione la necessità di avere un letto pratico e versatile, con un design ricercato. La struttura a due piazze è rivestita in similpelle completata da spalliera e piedini. A differenza degli altri modelli il letto rialzato permette di avere un contenitore ampio e profondo che garantisce il massimo dello spazio. Il fondo resistente consente di conservare tutto senza il rischio di impolverare la vostra biancheria preferita. La rete in doghe di betulla, oltre ad essere comoda e a garantirvi sogni sereni, consente di accedere al vano facilmente grazie al meccanismo si sollevamento a pistoni.

Pro. La struttura tradizionale nasconde un comodo contenitore.

Contro. La rete si alza da sola quando manca il materasso.

Pratico e funzionale: letto sfoderabile

Grande e comodo, questo letto matrimoniale è pensato per diventare un armadio orizzontale se la camera da letto è piccola e non vi permette di averne uno quattro stagioni, dotato di spalliera, il rivestimento in ecopelle grigio è perfetto se si preferisce un arredo moderno o contemporaneo. la struttura sfoderabile, può essere mantenuta sempre pulita, basta togliere il rivestimento e metterlo in lavatrice per farlo tornare pulito come prima. Il letto stabile e resistente è dotato di doghe in legno che vi assicureranno sogni sereni notte dopo notte, una volta alzata la rete avrete davanti a voi un contenitore ampio e profondo pronto ad ospitare lenzuola, biancheria o abiti, senza essere costretti a fare il cambio di stagione.

Ampio e funzionale: letto con cassetti

Per chi vuole un letto solido e resistente, questo modello realizzato in legno, assicura un elemento d'arredo che dura nel tempo: da soli, in coppia o con tutta la famiglia, potrete dormire sogni sereni senza paura che la struttura ceda. Il letto di design è curato nei minimi dettagli e si adatta ad ambienti moderni e classici, grazie alle maniglie in pelle poste su ogni cassetto, inoltre gli spigoli arrotondati addolciscono la struttura del letto e ne fanno un arredo sicuro se in casa ci sono bambini. La struttura formata da sei cassetti, quattro mensole e due compartimenti apribili permette di organizzare e sistemare oggetti e biancheria per avere tutto a portata di mano.

Pro. Il letto è capiente e comodo.

Contro. Il montaggio non è semplice.

Design ed eleganza: letto in legno

Il design tradizionale caratterizza questo letto, che si sposa sia con uno stile tradizionale sia con un arredo moderno, realizzato in rovere, la struttura è resistente ed è pensata per resistere al tempo e all'usura. Il contenitore ampio è ideale per avere lo spazio a sufficienza per riporre oggetti e biancheria. Grazie al meccanismo di sollevamento di cui è dotato, potrete aprirlo e chiuderlo con una sola mano e senza dover fare alcuno sforzo.

Pro. Il meccanismo di sollevamento è semplice.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Come scegliere un letto contenitore

Per scegliere il letto contenitore adatto alle proprie esigenze bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche:

testata : realizzata in materiali diversi, si può optare per un letto con testata in pannello o per un letto con testata imbottita;

: realizzata in materiali diversi, si può optare per un letto con testata in pannello o per un letto con testata imbottita; giroletto : è la struttura che si sviluppa lungo tutto il perimetro del letto per nascondere la rete e avere un risultato di design, anche questo elemento può essere personalizzato con materiali e finiture che rispecchiano i propri gusti;

: è la struttura che si sviluppa lungo tutto il perimetro del letto per nascondere la rete e avere un risultato di design, anche questo elemento può essere personalizzato con materiali e finiture che rispecchiano i propri gusti; dimensioni e ingombri : quando si parla di dimensioni si intende la misura della rete, mentre quando si parla di ingombri si intendono le misure della struttura.

: quando si parla di dimensioni si intende la misura della rete, mentre quando si parla di ingombri si intendono le misure della struttura. rete: deve garantire il massimo del comfort e ci sono vari modelli, quella standard è di 160x190 cm, quelle più grandi possono arrivare a 160x200 cm e 180x200 cm.

Meccanismo del contenitore

Una volta scelte le misure della rete e della struttura, bisogna scegliere il meccanismo del contenitore e ci sono due tipi:

letto con rete alzante : ha un movimento standard e la rete fa perno sulla parte anteriore, permette di avere un accesso più ampio, ma pian piano si restringe nella parte iniziale;

: ha un movimento standard e la rete fa perno sulla parte anteriore, permette di avere un accesso più ampio, ma pian piano si restringe nella parte iniziale; letto con rete alzante e traslante: questo modello oltre ad avere l'apertura standard, permette di spostare il materasso in posizione orizzontale e il vano contenitore è accessibile in egual modo lungo tutto il suo perimetro, il materasso si trova ad un’altezza che non costringe a piegarsi quando si cambiano le lenzuola.

Materasso

Per i letti contenitori i materassi più indicati sono quelli traspiranti o quelli con le molle, mentre quelli in lattice non sono consigliati perché la struttura chiusa del letto contenitore crea un ambente umido.

