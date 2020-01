I libri per dimagrire e rimettersi in forma dopo le feste

Durante il periodo natalizio, cene, pranzi e dolci sono una tentazione a cui difficilmente si riesce a resistere. Piatti gustosi subito cedono il passo ai sensi di colpa.

Se saliti sulla bilancia vi siete accorti di aver messo su qualche chilo e volete mettervi in forma, sport come corsa, nuoto, bici o fitness sono un aiuto importante, ma devono essere accompagnati da un regime alimentare equilibrato.

Per recuperare il benessere fisico, potete affidarvi ad un buon libro. Con i consigli e le dritte sulle proprietà dei cibi e sulle giuste calorie da assumere, sono un ottimo aiuto per togliere i chili di troppo.

Se pensate di non potercela fare, i testi vi offrono anche il supporto e la giusta motivazione per continuare la dieta e sentirvi bene con voi stessi.

Vediamo i migliori libri per perdere peso e avere uno stile di vita più sano.

Il libro che in Inghilterra e in America ha conquistato numerosi lettori ha avuto il suo seguito anche in Italia. Il motivo? Permette di stare a dieta solo due giorni a settimana continuando a mangiare normalmente negli altri cinque. Perfetto per chi non riesce ad essere costante o ha un ritmo di vita che gli impedisce di seguire una dieta giornaliera. Il concetto del digiuno intermittente o della restrizione calorica fa perdere i chili di troppo, ma è anche benefica per la salute perché riduce il rischio di gravi patologie. Grazie alle ricette e alla tabella calorica degli alimenti presenti nel libro, potrete realizzare un programma alimentare personalizzato in base ai vostri gusti.

Scopri di più su Amazon a 12,75€

Per molti la dieta è un vero e proprio dramma. Anche se si è consapevoli di dover modificare il proprio regime alimentare per stare bene, spesso le diete portano a soffrire la fame. In realtà non è così, basta dare all’organismo i modi per modificare il metabolismo. Per farlo nel modo corretto ci vengono in aiuto i fratelli Speciani. Gli ideatori ci svelano il modo corretto per capire i segnali che il nostro corpo invia al nostro cervello. Inoltre, ci spiegano perchè alcuni alimenti sono meglio di altri e soprattutto ci svelano tanti falsi miti. Attraverso le loro spiegazioni scientifiche scoprirete come tanti alimenti banditi dalle diete ipocaloriche in realtà possono essere consumati tranquillamente.

Scopri di più su Amazon a 9,35€

L’autore de “La dieta Dunkan” strutturata in quattro fasi, ha aiutato molte persone a dimagrire, pur essendo molto drastica. Questa versione è pensata per coloro che hanno un lieve sovrappeso che non supera i 15 chili. L’obiettivo è quello di portare il lettore ad un dimagrimento più lento, ma con risultati che si vedono nel tempo. Con questo libro si rispetta l’indole di coloro che non vogliono rinunciare ad un bicchiere di vino o ad un pezzetto di dolce, stando sempre attendi alla propria salute. Inoltre si spiegherà come in realtà il sovrappeso è legato ad un’insoddisfazione che viene compensata con il cibo.

Scopri di più su Amazon a 9,26€

Usare il cibo come se fosse un farmaco, questo è il principio della dieta di Alberico Lemme farmacista che ha fondato Filosofia Alimentare. In base a questo principio si deve mangiare per dimagrire. A differenza delle comuni diete per dimagrire non bisogna rinunciare a nulla ma alimentarsi in modo biochimico-ormonale per insegnare alle persone la giusta alimentazione. Nel libro fornisce gli strumenti, sia teorici che pratici, affinché ciascuno con la pratica diventi dietologo di sè stesso e impari ad usare gli alimenti per curarsi e rimanere in forma, mangiando a sazietà. Nel libro inoltre, c’è una sezione di menu consigliati sia per vegetariani sia per chi ama la carne o il pesce.

Scopri di più su Amazon a 15,30€

Ognuno di noi è diverso e ha un metabolismo differente, questo è il principio da cui parte la dottoressa Serena Missori. Secondo l’autrice del libro la stessa dieta non può far bene nello stesso modo a tutti perchè ognuno ha bisogno di un piano alimentare personalizzato. Il libro ha l'obiettivo di farvi riconoscere il vostro biotipo e l’incidenza di una serie di fattori come le abitudini alimentari, il contesto in cui viviamo, lo stress, lo stile di vita. Una volta individuato il proprio biotipo, non resta che seguire la dieta consigliata per avere un corpo scolpito ed essere più felici.

Scopri di più su Amazon a 16,06€

L’ultimo libro non è scritto da esperti del settore, ma racchiude in sé un’esperienza personale. Francesca Sanzo a 40 anni decide di intraprendere una dieta per passare da obesa a normopeso. Il percorso per liberarsi dei 40 chili di troppo è come una vera e propria muta. Perché per perdere i chili bisogna cambiare, evolversi e soprattutto volersi bene. Ad un certo punto della vita, si deve abbandonare un comportamento distruttivo e sentirci all’altezza della società che ci circonda. Solo cambiando la visione di sé stessi e accettare i propri difetti si può riuscire a perdere peso.

Scopri di più su Amazon a 9,35€