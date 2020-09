Le bilance più accurate per controllare il peso

Anche se l'estate è quasi finita e ci siamo lasciati alle spalle la prova costume, è importante rimanere in forma soprattutto dopo qualche piccolo peccato di gola durante le vacanze.

Per tenere sotto controllo il peso e la forma fisica oltre a quelle da cucina, abbiamo bisogno della bilancia pesapersona. L'accessorio da bagno è indispensabile se stiamo seguendo una dieta prescritta dal dietologo.

Nel corso degli anni le bilance sono cambiate, accanto alle classiche possiamo trovare modelli più evoluti e sempre all'avanguardia. Vi proponiamo una selezione delle migliori bilance pesapersone adatte alle vostre esigenze.

Accuweigh: bilancia con tecnologia antiscivolo

Prendersi cura di sé stessi passa anche attraverso l’utilizzo di apparecchi sicuri, come questa bilancia pesapersone antiscivolo. Dotata di quattro sensori ad alta precisione ha un indicatore IMC che ci aiuta sul lungo periodo ad avere sotto controllo la massa grassa. Il grande display LCD con retroilluminazione azzurra e caratteri grandi è arricchito con la tecnologia Step-on che permette di ottenere una lettura del peso immediata. La superficie 33x30 cm ha una capacità massima di 180 kg ed è costruita in plastica rigida infrangibile rispetto al vetro.

Pro. Il display è grande ed è antiscivolo.

Contro. Non ha un design accattivante.

Etekcity: bilancia con superficie in acciaio

Design accattivante e superficie robusta, questi sono i tratti distintivi della bilancia realizzata in acciaio inox rivestito con vetro temperato e facile da pulire. Dotata di quattro sensori, potrete avere il peso sotto controllo giorno dopo giorno. Il display grande e luminoso oltre a segnare il peso, è pensato per indicare il livello della batteria.

Pro. Lo schermo retroilluminato e grande facilitano la lettura.

Contro. La superficie in acciaio per alcuni è troppo fredda.

Laica: bilancia smart

Misura il peso, calcola la percentuale di massa grassa, di ritenzione idrica, di muscolatura scheletrica, il metabolismo basale e l'indice di massa corporea. Queste sono le caratteristiche della bilancia Laica. Per rimanere sempre aggiornati e avere tutto sotto controllo, il modello invia in automatico i dati allo smartphone con l’app gratuita Laica Home Wellness, che permette di avere anche grafici di confronto di tutte le registrazioni precedenti. La piattaforma in vetro temperato e l’ampio display Lcd retroilluminato fanno dell’apparecchio un accessorio sicuro e facile da utilizzare.

Pro. É precisa ed elegante.

Contro: bisogna connetterla sempre allo smartphone per avere informazioni approfondite.

Renpho: bilancia con bluetooth

Se siete alla ricerca di una bilancia smart, questo modello dotato di bluetooth, si collega comodamente all’App dedicata per salvare peso e grasso corporeo, acqua, massa muscolare e proteine. Anche se non avete il telefono a portata di mano, potete pesarvi in ogni momento e i dati si sincronizzeranno alla successiva connessione. Basta salire sulla bilancia intelligente, attivare il bluetooth e avrete subito la misurazione.

Pro. Ha un design accattivante.

Contro. Lo schermo non è facile da leggere.

Beurer: bilancia diagnostica

La bilancia pesapersone ha un design elegante e raffinato perfetto per inserirsi in ogni bagno. Le linee arrotondate e l'appoggio in vetro sono evidenziate da un display maxi retoilluminato con luce a led. L'accessorio dotato di un dispositivo di accensione e spegnimento automatico è alimentato con batterie a litio. La bilancia è perfetta per chi segue una dieta bilanciata perchè calcola le percentuali di massa grassa e il peso. Inoltre, è possibile vedere l'indice di massa corporea e il metabolismo basale, ovvero le energie necessarie al corpo per mantenere le sue funzioni in stato di assoluto riposo.

Pro. Bilancia di design con numerose funzioni.

Contro. Non per tutti è semplice impostare le funzioni

Etekcity: bilancia con display retroilluminato

Tenere il peso sotto controllo e restare in forma è facile con questa bilancia. Il modello sottile, ma robusto ha linee squadrate e moderne che la rendono alla moda ed estremamente pratica. La bilancia alimentata a batterie può essere portata sempre con voi e il display retroilluminato permette di controllare il peso in un attimo. Il modello grazie alla possibilità di calibrare il peso in chili o libbre si adatta ad ogni situazione. I quattro sensori posti sui lati del piatto realizzato in vetro temperato, garantiscono una precisione unica. Il modello dotato di nastro per le misure è il compagno affidabile per avere sotto controllo la perdita di peso.

Pro. La retroilluminazione permette di leggere in un attimo il peso.

Contro. Non sempre riesce ad essere precisa nella misurazione.

1byone: bilancia bluetooth

Volete avere il vostro peso sempre sotto controllo? Allora questa bilancia è la scelta giusta! In pochi secondi l'apparecchio calcola gli 8 valori corporei essenziali, peso, massa grassa, massa muscolare, BMI, BMR, massa ossea e grasso addominale, per avere i dati completi sul vostro stato di salute. Basta scaricare la app e ogni volta che salite sulla bilancia, le misurazioni corporee sono subito spedite sul vostro smartphone permettendovi di controllare facilmente la perdita di peso e i progressi del vostro fisico. Con la tecnologia Step-On una volta saliti sulla pedana autocalibrata otterrete una misurazione istantanea.

Pro. Il sistema bluetooth si attiva in automatico.

Contro. Il display mostra solo il peso.

Rowenta: bilancia con vetro temperato

Il design d'effetto grazie al sottile piatto in vetro colorato è adatto a qualsiasi ambiente domestico. Basta salire sulla bilancia realizzata in vetro temperato e si accende e si spegne dopo 5 secondi di inutilizzo automaticamente. L'ampio e comodo display LCD facilita la lettura in ogni situazione, per controllare il peso in pochi secondi.

Pro. Precisa ed elegante, mantiene il peso in memoria per alcun secondi.

Contro. Cambiare la batteria non è semplice

Garmin: bilancia wi-fi

Se siete atleti o semplicemente desiderate mantenere il peso forma, la bilancia fornisce le informazioni necessarie per monitorare i vostri progressi. Oltre a misurare il peso calcola l'indice di massa corporea, la massa grassa, la percentuale di liquidi, la massa ossea e la massa muscolare. Tutti i dati possono essere caricati automaticamente sul profilo personale o su uno smartphone tramite app collegata con il wi-fi, identificando autonomamente diversi utenti. Questa caratteristica unica consente all'intera famiglia di utilizzare la bilancia.

Pro. La bilancia si collega rapidamente al wi-fi.

Contro. L'app è da migliorare.

iTeknic: bilancia impedenziometrica

La bilancia è pensata per l’analisi impedenziometrica che permette di misurare ben 11 parametri corporei come il peso, l’indice di massa corporea BMI, il grasso, ill grasso viscerale, la quantità di liquido, la massa muscolare e quella ossea, le proteine contenute nell’organismo, il metabolismo basale BMR e l’età metabolica. Semplice da utilizzare, è perfetta per chi pratica attività agonistica, ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso. Compatibile con Android e iOS e dotata di sensori Bluetooth che permettono di collegarla a diverse app. Il design elegante e moderno si adatta ad ogni ambiente, in vetro temperato nero e il display a LED rossi, permettono di avere un apparecchio resistente e in grado di far vedere il peso con un colpo d'occhio.

Pro. Può essere collegata a più app.

Contro. Può supportare solo fino a 105 kg.

Come scegliere la bilancia pesapersone

Scegliere una bilancia pesapersone non vuol dire solo orientarsi sul design ma anche sull’efficienza. I modelli sempre più funzionali permettono di avere sotto controllo il peso e rimetterci in forma facilmente.

Vediamo nel dettaglio cosa considerare prima di acquistare una bilancia.

Scegliere la tipologia che fa per noi

In commercio ci sono bilance di diversi modelli, per questo scegliere quella che si adatta meglio al nostro utilizzo è fondamentale.

Le bilance digitali hanno un display elettronico, sono le più moderne perché oltre ad essere estremamente precise, a misurare il peso e la massa della persona, hanno un design accattivante.

Gli amanti del vintage, invece, si fanno conquistare dal modello analogico. Le bilance con funzionamento meccanico devono essere tarate manualmente e non sempre sono precise.

Utilizzata da professionisti, le bilance a colonna misurano anche l’altezza delle persone. Diffuse nelle farmacie e negli studi medici, sono ingombranti.

Funzioni

La tecnologia è entrata a far parte di ogni aspetto della nostra vita e le bilance digitali non possono essere da meno. Negli ultimi anni non si limitano solo a pesare, ma sono progettate per darci una serie di informazioni ed avere sempre sotto controllo la nostra salute.

In base alle necessità le bilance hanno una serie di funzioni come:

accensione e spegnimento automatici : basta salire sulla bilancia per accenderla e pesarsi una volta terminato l’utilizzo, l’apparecchio si spegne da solo così da evitare inutili sprechi e preservare le batterie;

: basta salire sulla bilancia per accenderla e pesarsi una volta terminato l’utilizzo, l’apparecchio si spegne da solo così da evitare inutili sprechi e preservare le batterie; selezionare l’unità di misura : oltre ad essere sempre più tecnologiche, le bilance sono anche internazionali, infatti possiamo scegliere facilmente tra chilogrammi e libbre;

: oltre ad essere sempre più tecnologiche, le bilance sono anche internazionali, infatti possiamo scegliere facilmente tra chilogrammi e libbre; taratura automatica: la caratteristica principale delle bilance è la precisione, soprattutto quando dobbiamo pesare i neonati, i modelli automatici permettono di avere una misurazione molto accurata.

L’importanza della pedana

La pedana della bilancia è la base su cui dobbiamo salire nel momento in cui decidiamo di pesarci, per questo deve essere ampia e stabile. Utilizzata da grandi e bambini, l’apparecchio deve essere sicuro e solo la superficie antiscivolo e i piedini in gomma permettono di realizzare misurazioni in totale sicurezza.

Gli ultimi modelli di bilancia oltre al peso mostrano anche altri valori, per leggerli con un colpo d’occhio il display deve essere nitido e grande.

Efficienza e design

Le bilance sono fatte per la misurazione quindi devono riuscire a suppurare diversi tipi di pesi. Le più diffuse arrivano fino a 100 kg, ma in alcuni casi ci sono quelle che arrivano fino a 150 kg.

Se la tecnologia è centrale, anche il design non deve essere tralasciato. Alcuni modelli possono diventare un elemento d’arredo, quindi devono avere uno stile accattivante. I materiali più diffusi sono la plastica dura, il metallo e il vetro temperato, oltre a regalare un aspetto elegante, sono resistenti, perfetti per avere un elettrodomestico efficiente.

