I migliori prodotti per capelli per soggetti allergici, biologici e nichel tested

Il nichel è un metallo pesante normalmente presente in natura che può trovarsi nel terreno, negli alimenti e in molti prodotti di uso comune, tra cui bigiotteria, detersivi e cosmetici. Nei soggetti allergici, il nichel contenuto nei cosmetici può provocare fastidiose dermatiti da contatto, ma in commercio non esistono cosmetici totalmente privi di nichel: l’unica dicitura corretta è “nichel tested”, seguita dalla soglia massima di concentrazione del nichel all'interno del cosmetico; il limite di tolleranza raccomandato nei cosmetici per i soggetti allergici è pari a una parte per milione (< 1 ppm). Abbiamo quindi selezionato i migliori prodotti per capelli adatti a soggetti allergici che puoi trovare su Amazon.it, per una hair care super efficace e rispettosa delle pelli più sensibili!

Lo shampoo marcato Nook è ideale per capelli fragili che tendono a cadere. Grazie ai suoi principi attivi ha un’azione energizzante su tutta la struttura del capello, rinforzandolo e inibendo la formazione di sebo in eccesso. Inoltre idrata donando volume e lucentezza.

Questo shampoo è un prodotto dermatologicamente testato per nichel, cromo e cobalto, privo di parabeni sles e sls e adatto a lavaggi frequenti.

Detergente specifico per capelli che manifestano desquamazione da forfora, sia grassa che secca: i suoi principi attivi, dall'azione antibatterica e purificante, normalizzano il cuoio capelluto ristabilendo il naturale equilibrio fisiologico. Il capello rimane pulito a lungo, luminoso e leggero. Questo shampoo è un prodotto dermatologicamente testato per nichel, cromo e cobalto, privo di parabeni sles e sls e adatto a lavaggi frequenti.

Il balsamo per capelli Nebiolina è un cosmetico idratante, antistatico e ammorbidente. Grazie alla sua formulazione, ricca di estratto di chicco d’avena da coltivazione biologica certificata, lascia i capelli morbidissimi e facili da pettinare. Dal piacevole e delicato profumo di biscotto, questo balsamo è ideale per tutti i tipi di capelli. Inoltre, non contiene parabeni, fenossietanolo, alcool, sls, sles, peg, coloranti, silicone e paraffina, ed è testato per il contenuto di nichel, cromo e cobalto (< 0,4 ppm).

Questa maschera, arricchita con olio di Argan da coltivazione biologica certificata, olio di Macadamia e cheratina, è un trattamento condizionante ideale per capelli secchi e devitalizzati sia naturali che trattati chimicamente. La sua texture ricca e cremosa ammorbidisce e nutre i capelli senza appesantirli, donando una straordinaria brillantezza e morbidezza effetto seta. Questo prodotto inoltre è testato per nichel, cromo e cobalto.

La tinta Colorpro Xd di Euphidra copre in modo ottimale i capelli bianchi, con colori brillanti e naturali dai riflessi intensi e duraturi, e grazie all’acido ialuronico idrata a fondo i capelli, donando al contempo volume e morbidezza. Testata su pelle sensibile contro irritazioni, pruriti e rossori, ha una formulazione extra delicata priva di ammoniaca, resorcina, parabeni e para-fenilendiammina.

Nella confezione troverai 1 gel colorante extradelicato, 1 base attivante (perossido di idrogeno a 20 Volumi), 1 balsamo con acido ialuronico e proteine della seta, 1 paio di guanti usa e getta e 1 cuffia. Questa tinta è disponibile in 20 colorazioni diverse.

