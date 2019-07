I migliori prodotti per contrastare il gonfiore a gambe e caviglie

Il gonfiore a gambe e caviglie è un problema molto comune, specie tra chi sta in piedi tutto il giorno o rimane seduto a lungo. Tra le cause principali, si possono individuare anche una predisposizione genetica ai disturbi del microcircolo, una cattiva alimentazione e/o la troppa sedentarietà.

Avere le gambe gonfie è un disturbo soprattutto femminile che, per questioni ormonali, si acuisce nella settimana che precede le mestruazioni, come anche in gravidanza. Inoltre, anche la calura estiva contribuisce ad acuire il problema.

Tra i rimedi più utili ed efficaci per contrastare il gonfiore alle gambe, oltre ovviamente a un’attività fisica regolare e a una dieta sana, troviamo sicuramente i prodotti cosmetici a base di sostanze naturali, capaci di svolgere un'azione drenante ed antinfiammatoria.

Scopri i migliori che puoi trovare su Amazon.it e che puoi ricevere subito a casa.

Questa crema gel rinfrescante per gambe pesanti e gonfie stimola la circolazione grazie alla presenza di ingredienti quali Diosmina, Escina, Rusco, Vite Rossa, Ippocastano, Centella Asiatica, Mirtillo, Echinacea e Mentolo.

Questo complesso di principi attivi aiuta ad alleviare la pesantezza delle gambe, a ridurre la fragilità capillare, a ripristinare il normale tono venoso e a favorire il microcircolo.

Ottimo prodotto, fresco e di veloce assorbimento, dopo pochi minuti dall'applicazione lascia un notevole senso di freschezza e sollievo. Senza parabeni, senza oli minerali, senza siliconi e senza profumo: ideale quindi anche per le pelli sensibili.

Scopri di più su Amazon.it

Integratore 100% vegan per contrastare i disturbi circolatori: questo prodotto combina l’azione di ingredienti completamente naturali, come Rusco, Centella Asiatica, Vite Rossa, Mirtillo Nero ed Equiseto dei Campi (Coda Cavallina), che favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità del microcircolo e la circolazione venosa, contrastando anche gli inestetismi della cellulite e la fragilità capillare.

L’integratore Vegavero è privo di glutine, amido, lattosio, magnesio stearato e additivi artificiali. Il dosaggio consigliato è di 2 compresse al giorno, ma è meglio non assumerlo durante gravidanza e allattamento.

Scopri di più su Amazon.it

Questi cerotti sono un dispositivo medico a base di troxerutina, rusco, ippocastano, centella e mirtillo, appositamente ideati per dare sollievo a gambe stanche e gonfie. Semplici e pratici da applicare, grazie alla tecnologia a rilascio controllato sono in grado di concentrare per 6/8 ore le sostanze naturali direttamente sull'area da trattare, dando risultati visibili sin dalle prime applicazioni.

Scopri di più su Amazon.it

La crema per piedi e caviglie di Elegia è formulata per idratare e rinfrescare; ideale in estate, contiene mentolo polare, oli eudermici e altri ingredienti accuratamente selezionati per prendersi cura della salute dei tuoi piedi.

Idrata e ammorbidisce la pelle, previene il cattivo odore e riduce la sudorazione, esercitando allo stesso tempo un’azione rinfrescante e defaticante.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!