Samsung Galaxy Note 10: due nuovi smartphone con pennino innovativi e dall’ottimo design

Samsung Galaxy Note 10 è il nuovo smartphone top di gamma con pennino dell’azienda coreana. Un cellulare ora disponibile in due diversi varianti: standard e Plus.

Uno smartphone che colpisce già al primo sguardo grazie al design praticamente privo di cornici, con un piccolo foro nella parte alta del display che ospita la fotocamera frontale.

Galaxy Note 10: specifiche tecniche

Galaxy Note 10

-Schermo: 6,3” Dynamic AMOLED Full HD+ (1.080 x 2.280 pixel) HDR10+

-CPU: Exynos 9825

-RAM: 8 GB

-Memoria interna: 256 GB non espandibile

-Fotocamera posteriore: 12 megapixel + grandangolo 16 megapixel + teleobiettivo 12 megapixel

-Fotocamera frontale: 10 megapixel

-Connettività: dual nano SIM, LTE Cat. 20, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

-Batteria: 3.500 mAh

-Dimensioni: 151 x 71,8 x 7,9 mm

-Peso: 168 grammi

-OS: Android 9 Pie con OneUI

Galaxy Note 10+

-Schermo: 6,8” Dynamic AMOLED QHD+ (1.440 x 3.040 pixel) HDR10+

-CPU: Exynos 9825

-RAM: 12 GB

-Memoria interna: 256 / 512 GB espandibile con microSD fino ad 1 TB

-Fotocamera posteriore: 12 megapixel + grandangolo 16 megapixel + teleobiettivo 12 megapixel + ToF

-Fotocamera frontale: 10 megapixel

-Connettività: dual nano SIM, LTE Cat. 20 / 5G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

-Batteria: 4.300 mAh

-Dimensioni: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm

-Peso: 196 grammi

-OS: Android 9 Pie con OneUI



Principali caratteristiche del Galaxy Note10

Dalla scrittura a mano al testo digitalizzato: Galaxy Note10 introduce nuove funzionalità che migliorano ancora di più l’esperienza di scrittura. Ora gli utenti possono appuntare le note, convertire istantaneamente la scrittura a mano in testo digitale su Samsung Notes ed esportare il file in una serie di formati differenti, incluso Microsoft Word.

Evoluzione della S Pen: la nuova S Pen intelligente di Galaxy Note10 è dotata di nuove funzionalità, le Air Actions, che permettono di controllare lo smartphone con semplici ed intuitive gesture, senza toccare il display.

Video professionali: Galaxy Note10 consente agli utenti di realizzare video professionali senza dover portare con sé ulteriori strumenti. Una volta registrato il video, gli utenti di Galaxy Note10 lo possono modificare istantaneamente dal proprio smartphone mentre sono in movimento.

Samsung DeX per PC e Condivisione di carica wireless: con un semplice cavo USB è possibile attivare la modalità Samsung Dex sul computer per poter utilizzare le app preferite con un mouse e una tastiera. Inoltre gli utenti possono utilizzare Galaxy Note10 per ricaricare in modalità wireless il proprio Galaxy Watch, gli auricolari Galaxy Buds o un altro dispositivo che dispone della tecnologia Qi.



Galaxy Note10: colori e prezzi

-Note 10 (8/256GB): 979€. Colori: Aura Glow e Aura Black

-Note 10+ (12/256GB): 1.129€. Colori: Aura Glow e Aura Black

-Note 10+ (12/512GB): 1.229€. Colori: Aura Glow, Aura Black, Aura White

-Note 10+ 5G (12/256GB): 1.229€. Colori: Aura Black

Entrambi gli smartphone sono già ordinabili su Amazon.it

Galaxy Note10



Galaxy Note10+