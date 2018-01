Mezza Italia sotto la pioggia, torna il freddo: nel weekend arriva il "gelo russo"

Le previsioni meteo non lasciano scampo: oggi e domani piogge sull'Italia, colpa di una bassa pressione dal mar Tirreno si sposterà gradualmente verso le regioni meridionali.

Le piogge raggiungeranno molte regioni del Centro-Sud. Oggi temporali su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, poi Sicilia e coste di Campania e Calabria tirrenica. In nottata peggiorerà al Sud.

Previsioni meteo per venerdì, 12 gennaio

Venerdì il maltempo si porta al Sud, in Abruzzo e Molise, e l'arrivo di aria più fredda da Est farà cadere la neve sull'Appennino centrale sopra i 900 metri, dai 1200 metri sui rilievi meridionali. Venti settentrionali: qualche pioggia sul medio versante adriatico e al Sud, neve a 800 metri in Appennino, a quote più elevate sui rilievi calabresi. Al Nord molte nubi al Nordest e sulla Romagna, qualche pioggia sul Friuli; nebbia sulle zone di pianura tra Piemonte e Lombardia.

Secondo il sito www.iLMeteo.it nel corso del weekend faranno il loro ingresso venti ancora più freddi, provenienti addirittura dalla Russia. Sabato, ultime piogge con temporali e possibili grandinate al Sud, asciutto altrove ma più freddo. Domenica, giornata spesso nuvolosa, fredda al Nord, rare precipitazioni al Centro. Calo termico graduale su tutte le regioni.

Siccità, il 2017 il peggiore da 60 anni, in Sardegna -42% piogge

L'anno 2017 è passato alla storia per essere stato il più siccitoso degli ultimi 60 anni, assieme al 2001 con il 19% di precipitazioni in meno. In 12 mesi sono mancati all'appello talmente tanta acqua da riempiere otto volte il Lago di Bracciano. I deficit più pesanti si riscontrano soprattutto sui settori occidentali del Paese, ma è in Sardegna l'anomalia peggiore, con un deficit del -42%.

A livello di temperature il 2017 è stato un altro anno molto caldo in Italia con un'anomalia di +0.7 C che lo pone al 6 posto fra gli anni più caldi.