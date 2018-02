David Borrelli lascia il Movimento 5 stelle per aderire ad un nuovo progetto

L'europarlamentare David Borrelli ha rotto il silenzio sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il gruppo del MoVimento 5 Stelle da lui fondato con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Il passaggio dell’eurodeputato al gruppo dei non iscritti, era stato annunciato a sorpresa martedì 13 febbraio da Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo. Borrelli ha comunicato alla delegazione italiana del MoVimento 5 Stelle come la sua fosse stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. "Prendiamo atto che Borrelli non fa più parte del MoVimento 5 Stelle" spiega ancora Agea.



"Ieri - argomenta oggi Borrelli su Facebook - ho preso una decisione difficile che merita qualche spiegazione, perché sto leggendo troppe fantasiose ricostruzioni".

"Non ho problemi di salute e non ne ho mai accennato. Auguro al MoVimento 5 Stelle una strada costellata di ambiziosi traguardi e grandi successi. Per tredici anni il Movimento è sempre stato la mia casa, l`ho visto nascere ed ho avuto il privilegio di assistere molto da vicino a tutte le tappe di questa avventura. Ora è arrivato per me il momento di cambiare percorso. Nella vita mi sono sempre occupato con grande intensità di imprenditori e risparmiatori. Per questo ho deciso di aderire ad un nuovo progetto: un movimento, che nascerà a breve, e che si occuperà proprio di imprenditori e risparmiatori. Lo devo a loro, lo devo alla mia vita".

Nato a Treviso il 28 aprile 1971, tecnico informatico, ha iniziato la sua attività politica nel 2005, quando insieme ad un paio di amici fonda il gruppo Grilli Treviso. Nel 2008 è stato il primo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, eletto nel capoluogo veneto.

Borrelli era uno dei tre triumviri, insieme a Max Bugani e allo stesso Davide Casaleggio, dell'associazione Rousseau. Un uomo considerato molto vicino ai vertici grillini.

