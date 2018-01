Elezioni, il 4 marzo si vota il nuovo Parlamento e per i Governatori di Lazio e Lombardia

Il 4 marzo 2018 italiani al voto per le elezioni politiche 2018. Inoltre in Lombardia e Lazio cittadini alle urne anche per le elezioni regionali per il rinnovo del presidente della Regione.

Elezioni 2018: quando si vota, come si vota

Alle elezioni politiche 2018 il 4 marzo 2018 si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum: l'indicazione del capo della coalizione non è prevista mentre ogni partito deve dichiarare il capo politico della lista. Lo sbarramento per entrare in Parlamento è del 3% per le liste mentre le coalizioni per ottenere seggi devono superare il 10%, con l'obbligo di avere al proprio interno almeno un partito in grado di conquistare il 3% dei voti.

Elezioni 2018, le liste, i candidati e i programmi

Nello speciale di Today tutti i simboli, le liste e i nomi dei candidati che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale alle prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I programmi delle coalizioni: Movimento 5 stelle | Centrodestra | Centrosinistra | Liberi e Uguali

Oltre al rinnovo del Parlamento il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di Lombardia e Lazio. L'accorpamento può favorire il centrodestra, con l'alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia suggellata sia a livello nazionale che regionale.

Elezioni regionali 2018 in Lazio e Lombardia

Nello speciale di Today tutti i simboli, le liste e i nomi dei candidati che i cittadini di Lazio e Lombardia troveranno sulla scheda elettorale alle prossime elezioni regionali per il rinnovo dei governatori e dei consigli regionali di Lazio e Lombardia.

