"Taglieremo gli stipendi dei parlamentari": il Movimento 5 stelle ci prova

Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, preannuncia in una intervista a Quotidiano.net, il taglio degli "stipendi d'oro" dei parlamentari.

Non è un segreto che il Movimento 5 Stelle abbia la tentazione di estendere a tutti i parlamentari il taglio delle indennità previsto per i propri eletti.

Ma è possibile anche solo pensare a una legge che affronti di petto la questione? "Abbiamo dimostrato che è possibile tagliare i costi della politica - dice Fraccaro - Per farlo, anche per le indennità e i rimborsi, non c’è nemmeno bisogno di aspettare una legge. Con il taglio ai nostri stipendi abbiamo restituito 23 milioni e generato circa 16mila posti di lavoro. Continueremo a restituire soldi ai cittadini e a tagliare anche le nostre indennità di carica con un risparmio di 4,5 milioni a legislatura. L’era dei privilegi è finita: a uno a uno dovranno cadere tutti i tabù della partitocrazia".

La presidente del Senato Casellati però ha frenato sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. "Rispetto l’autonomia del Parlamento, ma osservo che c’è una soluzione condivisa dalla maggioranza e auspico che si possa metterla ai voti anche al Senato" spiega il ministro.