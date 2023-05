Macchè bistecca sintetica, tutto quello che non vi hanno ancora detto della carne coltivata

Lunga quasi 8 centimetri e alta due. Bianca e lattiginosa ma con le stesse proprietà di una bistecca uscita da un allevamento animale. Chi la chiama carne sintetica sbaglia secondo il ricercatore Stefano Gargioli. Siamo al Dipartimento di Biologia dell'Università Tor Vergata Roma 2, alle porte della Capitale.

Se il decreto legge disposto dal Governo, vieta ogni attività finalizzata alla distribuzione di tale tipologia di carne, la ricerca per ora non si ferma. Ma come viene prodotta e a che punto siamo? Ci vorranno almeno da 3 a 5 anni per vedere un prodotto finito afferma Cesare Gargioli, professore associato di biologia applicata all'Università Tor Vergata di Roma. Un futuro come sempre incerto anche perché tale ricerca potrebbe rivelarsi un flop per produzione o resa ma quello che vede Gargioli già oggi è una vera e propria caccia alle streghe.

Paure e sogni. I timori e i rischi per la salute che secondo Gargioli stanno a zero. Un miraggio vicino e lontano invece per una carne coltivata futuro cibo per gli astronauti nello spazio.