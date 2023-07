La vita di Marcello e Alessandro si sono incrociate per qualche secondo ma rimarranno unite per tutta la vita. Sono i secondi in cui Alessandro Dioni, studente 16enne di Arezzo, ha salvato la vita a Marcello Amadori. È successo venerdì 7 luglio 2023, davanti alla chiesa di San Marco La Sella, ad Arezzo. Ecco il racconto emozionato di Alessandro e Marcello raccolto dai microfoni di Andrea Avato per ArezzoNotizie.

