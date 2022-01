I migliori set Lego per collezionisti e appassionati

I Lego sono i mattoncini più amati di sempre: ottimi per aiutare a sviluppare le abilità manuali dei bambini e a dare libero sfogo alla loro fantasia, sono anche molto amati dagli adulti.

I set da collezione ispirati a telefilm o a personaggi sono immancabili nelle case degli appassionati. Le costruzioni coinvolgenti per i più piccoli e in grado di far tornate bambini i più grandi, assicurano ore e ore di divertimento.

Se state cercando un set per ampliare la vostra collezione o un regalo per vostro figlio o nipote, ecco i migliori Lego da acquistare.

Friends

L’iconica serie tv Friends non poteva non diventare un set Lego e se siete appassionati del telefilm, potete ricostruire direttamente a casa vostra il Central Perk al cui interno troverete un divano, una poltrona, 2 sedie e un tavolo, dove Ross, Rechel, Monica, Joey, Phobe e Chandler si riunivano tutti i giorni. L’area del bancone, dietro al quale si trova Gunther, invece, è formata dalla macchina da caffè, dal registratore di cassa, dal barattolo di biscotti, dal cartello del menù. Inoltre, l’area salotto dei personaggi dello show è rimovibile per facilitare il gioco e ascoltare Phobe mentre si esibisce sul palco.

Pro. Il set è ricco di particolari.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Macchina Ghostbusters

I fan di Ghostbusters potranno rivivere le avventure degli acchiappafantasmi con la classica auto del 1984 guidata dagli eccentrici protagonisti del film. Il set replica la Cadillac miller-meteor futura duplex del 1959 ed è ricca di dettagli come lo sterzo funzionante, postazione estensibile con mitragliatore, dispositivo olfattivo mobile per l'individuazione di spettri e altre apparecchiature di rilevamento paranormale.

Pro. Il set è ben fatto.

Contro. Non ci sono minifigure

Super Mario

Il personaggio dei videogiochi più amato di sempre, diventa il protagonista di un set Lego. Super Mario raccoglie le monete virtuali che incontra lungo il percorso dal Tubo di partenza all’Asta del traguardo, correndo e saltando su mattoncini, piattaforme formate da nuvole e affrontando i personaggi di Goomba e Bowser Junior. Mario è dotato di sensori di colore e di schermi LCD negli occhi, nella bocca e sulla pancia per mostrare più di 100 diverse reazioni immediate al movimento, inoltre, include un altoparlante che trasmette le musiche e i suoni del videogioco.

Pro. La minifigure di Super Mario si connette al Bluetooth del telefono.

Contro. Nel set ci sono pochi pezzi.

New York City

Per avere una piccola New York direttamente nel vostro salotto, potete scegliere questo set che racchiude gli edifici più famosi della Grande Mela: Flatiron, Chrysler, Empire State e One WTC. Oltre al libretto delle istruzioni, nella confezione potete trovare un approfondimento sul design, sull'architettura e sulla storia degli edifici.

Pro. Il set è ben fatto.

Contro. La Statua della Libertà non è curata nei dettagli.

Scatola mattoncini creativi grande

Se volete dare libero sfogo alla vostra fantasia e trascorrere momenti divertenti in compagnia dei più piccoli questa scatola è perfetta. Include tantissimi mattoncini in 33 colori, 8 tipi di finestre e di porte con 8 telai diversi a cui si aggiungono 2 basi verdi di dimensioni diverse, 3 set di fanali, 6 pneumatici e 6 cerchioni, per stimolare l’immaginazione e la creatività. I mattoncini sono racchiusi in una pratica scatola da poter portare sempre con voi.

Pro. Nella confezione è incluso un manuale.

Contro. Per alcuni utenti non ci sono molti mattoncini nella scatola.

