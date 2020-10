Schede di memoria SD Kingston Canvas Go! Plus e Canvas React Plus: veloci, versatili e capienti

Dopo la recensione del Toshiba Canvio Premium torniamo ad occuparci di memorie esterne con la prova di due schede SD di Kingston, la Canvas Go! Plus e la Canvas React Plus.

Schede disponibili anche nel formato microSD, versatili, resistenti e dalle elevate prestazioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di queste schede di memoria di Kingston.

Kingston Canvas Go! Plus SD

Iniziamo dalla Kingston Canvas Go! Plus, una scheda di memoria in formato SD, pensata in particolare per DSLR, fotocamere mirrorless e produzione video 4K.

Scheda di classe 10, UHS-I, U3, V30, in grado di raggiungere una velocità di trasferimento fino a 170 MB/s in lettura e fino a 90MB/s in scrittura (dati in linea con i nostri test). Memoria impermeabile, resistente agli urti e alle temperature estreme.

Kingston Canvas Go! Plus SD è disponibile in 4 diverse varianti da 64GB a 512GB.

Qui le specifiche tecniche complete:

Capacità: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Standard/Classe: Classe 10, UHS-I, U3, V30

Prestazioni: 170/70MB/s in lettura/scrittura (64GB)

170/90MB/s in lettura/scrittura (128GB-512GB)

Dimensioni: 24mm x 32mm x 2,1mm

Formato: exFAT

Temperature operative: -25°C~85°C

Temperature di stoccaggio: -40°C~85°C

Voltaggio: 3,3V

Garanzia e supporto: Ciclo di vita/Durata

Kingston Canvas React Plus SD

Passiamo ora alla Kingston Canvas React Plus SD, una scheda di memoria con prestazioni di alto livello ed ideale per fotografi professionisti e filmmaker digitali. SD che consente acquisizione in 4K/8K ad alta velocità senza perdite di frame, ottima per DSLR, fotocamere mirrorless e produzione video.

Progettata in base ai più recenti standard UHS-II e in grado di raggiungere le classi di velocità top del settore U3 e V90, la scheda SD Canvas React Plus consente di scattare foto in rapida sequenza, con velocità di registrazione fino a 260MB/s e velocità di trasferimento fino a 300MB/s (valori in linea con le nostre prove).

Memoria esterna accompagnata dal lettore USB / SD UHS-II MobileLite Plus, fornito in dotazione, che permette di sfruttare le elevate prestazioni della scheda.

Kingston Canvas React Plus SD è disponibile in 4 diverse varianti con una capacità da 32 a 256 GB.

Di seguito le specifiche tecniche complete:

Capacità: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Standard/Classe: Classe 10, UHS-II, U3, V90

Prestazioni: 300/260MB/s in lettura/scrittura

Dimensioni: 24mm x 32mm x 2.1mm (SD)

51.8mm x 33.5mm x 9mm (lettore)

Formato: FAT32 (32GB), exFAT (64GB-256GB)

Temperature operative: -25°C~85°C

Temperature di stoccaggio: -40°C~85°C

Voltaggio: 3,3V

Garanzia e supporto: scheda, garanzia a vita; lettore, 2 anni

