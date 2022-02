Innovazione e aerospazio: la grande scommessa per il rilancio dell’Italia

Lo Spazio ha da sempre affascinato l’uomo sin dagli inizi della storia. Nel corso della vita e della sua evoluzione l’essere umano ha sempre cercato di trovare motivo della propria esistenza nel cosmo e di elevazione nello studio di pianeti e stelle. Ma è ora e nel futuro che questa dimensione si presenta davvero come frontiera dell’innovazione tecnologica e di transizione digitale. Grazie alle nuove tecnologie le grandi aziende dell’aerospazio, infatti, stanno sempre più approfondendo come le scoperte del passato possano davvero essere rinnovate in chiave moderna con propensioni futuristiche.

Le eccellenze dell’innovazione italiana come l’ANGI- Associazione Nazionali Giovanni Innovatori su tali temi hanno evidenziato l’obiettivo di valorizzare tutte queste scoperte e innovazioni e soprattutto l’impegno di scienziati e ricercatori del settore sia possibile attraverso la vera collaborazione e il lavoro svolto con impegno. Bisogna assolutamente continuare in tal senso ed essere al passo con l’Europa e il mondo al fine di valorizzare le nostre eccellenze ma soprattutto di mettere a servizio il nostro contributo, non solo in ambito di ricerca ma per il benessere dell’individuo in quanto parte integrante e collegamento reale tra spazio e terra.

Grandi esempi in Italia ci sono, come quello di Colleferro quale capitale europea dello Spazio nel 2021. Con ventimila abitanti e a 55 chilometri a Sud Est di Roma, Colleferro è soprattutto, roccaforte della più importante industria aerospaziale italiana, Avio. Il lanciatore Vega, autentico gioiellino del Made in Italy, nasce qui, tra le altre cose. La città è stata scelta, grazie al lavoro di squadra tra istituzioni e industria, sarà la culla di attività per far conoscere la cultura scientifica e tecnologica del settore aerospaziale. I ragazzi di Colleferro hanno già partecipato a scambi culturali con i coetanei europei, arricchendo le loro conoscenze scientifiche e rafforzando l’idea di una cittadinanza europea. Nel febbraio 2020 è stato firmato un protocollo che impegna l’amministrazione comunale, la Regione Lazio e Avio a realizzare una serie di attività di formazione e sensibilizzazione sui temi dell’aerospazio, delle tecnologie avanzate, della ricerca, dell’innovazione e della cultura d’impresa, finalizzate anche ad attrarre investimenti sul territorio.

Questa occasione rappresenta un nuovo successo per l'Italia nello Spazio ed è il risultato di investimenti e di competenze frutto dello sforzo comune di istituzioni, comunità scientifica e industria. Risulta quindi necessaria valorizzare le sinergie con le istituzioni e il mondo corporate all’insegna del dialogo e dell’open innovation, al fine di sviluppare progetti e linee guida sia sugli investimenti in ottica PNRR che in chiave di ripresa e rilancio per il post pandemia all’insegna del digitale.