Skims

Crediti Instagram

Kim Kardashian, l’imprenditrice da 364 milioni di follower, sta per quotarsi in Borsa a Wall Street con il suo brand Skims. Skims ha chiuso il 2022 con un fatturato in crescita a 500 milioni di dollari (448 milioni di euro). Nelle scorse settimane Skims ha debuttato nel menswear, con una linea presentata attraverso una campagna con protagonisti superstar dello sport, da Neymar a Nick Bosa, fino a Shai Gilgeous- Alexander. In cinque minuti dall’apertura delle vendite, la collezione che include una gamma di prodotti da uomo come boxer, slip, T-shirt, canottiere, leggings e calzini in tessuti ultra morbidi ha raggiunto il record registrando 25 mila ordini in 5 minuti. Tre giorni dopo è arrivata la nomina del brand come partner ufficiale dell’Nba-National basketball association. E poi Swarovski. Il brand shapewear è entrato nell’universo sparkling della maison austriaca di cristalleria con una co-lab che ha dato vita a una linea di body jewelry, intimate e ready-to-wear. A presentarla, attraverso le immagini scattate da Mert Alas, la stessa Kim Kardashian, protagonista della campagna in cui indossa la collezione Swarovski x Skims. Da ricordare il Met Gala 2022 quando Kim scelse di entrare a tutti i costi con una dieta ferrea che le fece perdere 7 chili in 3 settimane nel leggendario abito nude ricamato con 10.000 cristalli Swarovski che Marilyn Monroe aveva indossato nel 1962 per cantare "Happy Birthday" al presidente John F. Kennedy. Migliaia di cristalli che hanno richiesto centinaia di ore di lavoro. La collezione è una celebrazione del corpo e della forza, donne indipendenti che valorizzano la propria individualità e abbracciano la vita con sicurezza e stile. Swarovski e Skims hanno creato una serie di pezzi che possono diventare strumento di self expression, raccontare l'individualità di chi li indossa, espressione di una gioia di vivere, di esprimersi, di illuminare e di illuminarsi. Abiti tempestati di cristalli, body jewelry che possono essere abbinati e indossati in tanti modi diversi, sopra o sotto gli indumenti, abbinati a girocolli, collane e bracciali per massimizzare l'effetto sparkling. Il prêt-à-porter Swarovski x Skims è disponibile in una gamma di modelli che possono adattarsi a moltissime occasioni, sono size- inclusive e valorizzano ogni silhouette femminile, è stato progettato per garantire sicurezza e comfort ed è impreziosito da cristalli che donano bagliore e glamour.