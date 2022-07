Alta moda a Luglio

Dolce&Gabbana (Instagram @dolcegabbana)

In questo caldo mese di Luglio abbiamo assistito a splendide sfilate, vediamone alcune!

Partiamo da Dolce & Gabbana, che, per celebrare i dieci anni dell'Alta Moda, ha scelto Siracusa, ma soprattutto il barocco siciliano e la Cattedrale di Siracusa. “Piazza Duomo e il Barocco, Caravaggio, Santa Lucia, l'isola di Ortigia e i suoi tesori, la Grotta dei Cordari, il Teatro Greco e la tragedia antica, l'arte pasticciera, Marzamemi e la leggenda di Calafarina, non sono per noi solo siti da visitare e nozioni storiche da leggere sui libri. Nel nostro immaginario tutti questi nomi rappresentano universi infiniti di ispirazione per le nostre Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. E grazie alla nostra visione, tutti questi elementi continueranno a rifulgere nel sogno delle nostre creazioni sartoriali e dei nostri gioielli, divenendo il simbolo della grande bellezza", parola di Stefano Dolce e Domenico Gabbana. I due stilisti anche a Siracusa sono stati seguiti dalla loro D&G family cresciuta nel giro di pochi anni da cento ospiti ai circa 750 che hanno affollato la piazza. In prima fila le celebrities: da Mariah Carey a Sharon Stone, da Helen Mirren a Drew Barrymore, passando per Ellen Pompeo. Ma anche Monica Bellucci che osserva la figlia Deva Cassel sfilare e poi corre nel backstage per accertarsi delle condizioni per un piccolo mancamento in passerella. Per lo sport presenti: il campione del mondo della MotoGp Fabio Quartararo e l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

Passiamo a Yves Saint Laurent: era il 1966 quando Yves Saint Laurent visitò per la prima volta Marrakech, qui il creativo ha disegnato le sue successive collezioni, scoprendo il colore e le sue collezioni da lì in poi sono state dominate da tonalità vivide che non erano mai state viste prima nel suo lavoro. Un tema seguito da Vaccarello, di origine belga, che dal 2016 guida il marchio Saint Laurent come direttore creativo, che ha trasportato quasi 300 giornalisti, TikToker e celebrità (Dominik Fike, Jamie Campbell Bower, Steve Lacey e altri) nel nebbioso deserto di Agafay per presentare l'ultima sfilata maschile della griffe parigina. Gli ospiti sono stati trasportati su un convoglio in pieno stile 007, con furgoni oscurati, in una zona appositamente costruita nel centro del deserto, dove hanno trovato una maxi installazione progettata in collaborazione con l'artista e scenografo britannico Es Devlin. La collezione da 50 capi era prevalentemente nera: solo una manciata di look color sabbia e una giacca magenta si discostavano dalla tonalità caratteristica di Vaccarello. E ora, dopo la Sicilia e il Marocco, siamo tutti in attesa di Prada, che sfilerà il 5 agosto a Pechino. Ne parleremo nel prossimo articolo, tra un tuffo e l’altro di questa calda estate.