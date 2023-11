Bella Hadid

Crediti Instagram

Fatta fuori la modella palestinese-americana Bella Hadid, resta quella israeliana May Tager. È la scelta messa in atto da Dior. Questione politica? La nota maison di lusso francese ha deciso di rinunciare alla sua storica ambassador del marchio, mentre la modella di Tel Aviv è apparsa insieme all’attrice Anya Taylor- Joy e ad altre colleghe nei primi estratti della campagna di Natale per i profumi e i prodotti per la cura personale di Dior. La decisione della casa di moda francese ha scatenato dure polemiche sui social tra sostenitori filo-israeliani e filo-palestinesi.

Isabella Hadid nasce a Washington il 9 ottobre 1996. Figlia dell'ex modella olandese Yolanda Hadid (nata van den Herik) e dell'operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid, ha una sorella più grande, Gigi Hadid, anch'ella modella, e un fratello più piccolo, Anwar Hadid. Ha anche due sorelle maggiori dal lato paterno, Marielle e Alana. Nel 2014, si trasferisce a New York per studiare fotografia presso la Parsons School of Design, che abbandona dopo poco per dedicarsi alla carriera da modella. Nel 2017 entra per la prima volta nella classifica delle modelle più pagate, stilata dalla rivista Forbes, posizionandosi al nono posto con un guadagno di 6 milioni di dollari.

L'anno successivo sale all'ottavo posto guadagnando 8.5 milioni di dollari. Il contratto di Bella Hadid con Dior è terminato nel marzo 2022 e non è stato prorogato, quindi molto prima del conflitto tra Israele e Hamas. Inoltre, la modella israeliana May Tager, che in rete è stata accusata di aver preso il suo posto, è una delle modelle che compaiono nella campagna pubblicitaria di Dior per il Natale del 2023, ma era presente anche nella versione del 2022. La fonte però non ha voluto fornire una motivazione per l’allontanamento di Hadid, limitandosi a dire che si è trattato di una decisione commerciale. Sarà vero?