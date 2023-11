Brand più cliccati

Watch Pilot ha reso noti i dati elaborati consultando Google Search con focus sulle maison del lusso. Al vertice svetta Louis Vuitton, storica label francese che nel 2022 ha superato i 20 miliardi di euro di fatturato, con ben 118 milioni di ricerche annuali. Medaglia d’argento per Gucci seguito da Dior, rispettivamente con 67 e 52,9 milioni di ricerche. In quarta posizione ci sono Chanel e Coach con 41,2 milioni di ricerche ciascuno. Seguono Massimo Dutti (che sarebbe più corretto definire un marchio di fascia media), Prada e Versace con un volume di ricerca annuale compreso tra 20 e 40 milioni. Il Lussemburgo è il Paese in cima alla lista per il maggior numero di ricerche di borse di lusso arrivando a oltre 75.500 ogni 100mila persone e quasi 495mila ricerche complessive. Di gran lunga il marchio di borse più ricercato nel paese è Louis Vuitton, si tratta di più del doppio delle ricerche di Massimo Dutti, arrivato al secondo posto con 52.600 ricerche. Al secondo e terzo posto si trovano la Francia e l’Australia .Anche il marchio di borse più ricercato in entrambi i paesi è Louis Vuitton, con quasi 12,5 milioni di ricerche combinate. Per quanto riguarda gli orologi Rolex regna incontrastato registrando quasi 51 milioni di ricerche ogni anno, Cartier è secondo, ma resta molto indietro rispetto a Rolex, con 28,9 milioni di ricerche. Garmin, noto per i suoi smartwatch e la tecnologia gps, si assicura la terza posizione con 24 milioni di ricerche.