Chanel a Shenzen

Crediti Instagram

La sfilata della Cruise 2023/24 di Chanel è andata in scena allo Shenzhen Bay Sports Center con due diversi fashion show. Ad assistere allo spettacolo, preceduto da un video teaser a cura di Inez & Vinhood, circa 2mila spettatori. Tra gli ospiti diverse celebrity cinesi, come l'attore Wang Jibo e il cantante William Chan.Virginie Viard ha lavorato su due diverse fonti di ispirazione: il glamour hollywoodiano e le atmosfere californiane, e lo sport, con riferimenti evidenti agli anni Ottanta, dominati dall'aerobica e dai pattini a rotelle. In pedana, abiti anni Venti e Trenta, paillettes e accappatoi in spugna, mini short bordati di Swarovski e trasparenze, long dress e tailleur, T-shirt on stampe, body attillati e scaldamuscoli con il logo Chanel in vista. Tra gli accessori, scarpe anni '30, sandali con i tacchi luminosi e borse gioiello, alternate a tote bag da portare a mano. Nel pubblico erano presenti anche le ambasciatrici Chanel Marion Cotillard, Whitney Peak, Caroline de Maigret. Il giorno prima dello show, un talk ha celebrato il rapporto speciale di Chanel con il cinema al Dolby Theatre, in presenza della regista e ambasciatrice Audrey Diwan, e dei registi Zhang Dalei e Zihan Geng. I temi erano la diversità e il fascino delle donne sullo schermo. Venerdì 3 novembre il secondo talk ha visto la partecipazione di 170 studenti delle scuole di moda, arte, design e management di Shenzhen, in presenza di Bruno Pavlovsky, presidente di Chanel Moda, di Marion Cotillard, Zhou Xun e Liu Wen. Come sempre Chanel c’est magnifique!