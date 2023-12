Dior e Frida Khalo

“Dior Metamorphosis” è un documentario sul dietro le quinte della Cruise Collection 2024 del brand, e ultimo della serie di documentari che mirano a celebrare la cultura e l'artigianalità delle persone coinvolte nella produzione della cruise. Dopo essersi diretta ad Atene, in Marocco e, più recentemente, in Andalusia nel 2023, Maria Grazia Chiuri, responsabile del design dell’abbigliamento femminile di Dior, ha scelto Città del Messico per mettere in scena la sua ultima collezione Cruise, in una sfilata avvenuta nel maggio di quest'anno.Il documentario si apre con un'introduzione alla pittrice messicana e icona femminista Frida Kahlo, alla quale Chiuri attribuisce gran parte della sua ispirazione per la sfilata della Cruise 2024 di Dior. “Metamorphosis” perché la Kahlo nascondeva la sua gamba destra attraverso i vestiti, visto che era più corta della sua controparte sinistra dopo che le fu diagnosticata la poliomielite da bambina. Nel tentativo di distogliere l'attenzione dal suo problema, da quel momento in poi la pittrice indossò solo abiti Tehuana, che sono per definizione un assemblaggio di una gonna lunga e di un huipil (una camicetta di cotone ornata con motivi ricamati). Questo indumento tradizionale messicano aiutava ad attirare l'attenzione sul suo busto e ad allontanarlo dalla sua deformità. E di conseguenza, l'abito Tehuana è ora sinonimo dello stile di Kahlo, simbolo dunque della moda tra le grandi artiste. Il resto del film Dior riguarda poi la ricerca da parte della stilista di artigiani di talento. Dopo aver selezionato, principalmente dallo stato meridionale di Oaxaca, una serie di ricamatrici, tessitrici, argentiere e artiste ben addestrate, la telecamera si sposta su ciascuna delle artigiane e delle loro sorprendenti capacità tecniche nei rispettivi luoghi di lavoro. Spesso situati nelle loro case, poiché non hanno accesso ai laboratori. Seppure nel film siano presenti artigiani uomini, sono senza dubbio le donne ad avere il titolo di protagoniste di “Dior Metamorphosis”, appassionate lottatrici che difendono il loro patrimonio culturale, tramandato di generazione in generazione dalle loro madri e nonne. Il documentario si conclude con la presentazione della sfilata Cruise 2024, un evento monumentale al quale, ovviamente, è stato invitato ogni artigiano collaboratore. Un omaggio alle donne, al Messico e all'arte.