Elodie ha dato ufficialmente il via al tour che la vedrà impegnatissima nelle principali città d'Italia nelle prossime settimane. È partita da Napoli con due date sold-out al Palapartenope e, tra performance dal sapore internazionale, ovazioni, lacrime e omaggi alla città partenopea, ha dato prova di essere una vera e propria diva. A Napoli, arrivata sul palco passando tra la folla, la cantante ha dato il benvenuto al pubblico in una versione iper sensuale: con indosso un outfit total black di Fendi caratterizzato da body trasparente decorato con l'iconica doppia F, cuissardes di pelle stringati, micro occhiali e trench di pelle (che ha poi tolto durante i primi balletti scatenati). A Napoli ha sfoggiato anche maglie della squadra. Dopo Napoli, Milano. Milano total look Versace: Elodie ha cantato e ballato la pole dance con un body sgambatissimo, una creazione Atelier Versace realizzata solo per lei. La moda per Elodie non è solo estetica: è provocazione, è libertà, una parola che ricorre spessissimo nelle sue canzoni e in tutto lo show. E Donatella Versace è una designer che crede nel potere delle donne e che ha sempre concepito la moda come uno strumento di emancipazione e affermazione di sé. La prima data di Milano ha visto sul palco quattro look diversi ma tutti Versace. La Maison ha infatti firmato i due mini abiti e i due body (uno dei quali munito di minigonna), tutti rigorosamente custom made indossati da Elodie. Ho assistito con una cara amica allo show di Roma, dove Elodie ha sfoggiato un mix tra bordeaux e marrone, il dark cherry. Elodie ha indossato due outfit dalla collezione Primavera/Estate 2024 di Gucci, la prima disegnata dal nuovo Direttore Creativo Sabato De Sarno. Per l'esibizione di American Woman, Elodie ha scelto un completo tutto dark cherry composto da shorts in pelle verniciata e un reggiseno coordinato. Ma il dark cherry non è stata l'unica tonalità ad aver dominato la serata. Tra i diversi look proposti durante il concerto romano, Elodie ha scelto anche un look disco total black. Con un body nero scintillante firmato Philosophy, la cantante ha mandato in delirio i fan del Palazzo dello Sport: il capo è intrecciato sui fianchi, lasciando scoperta tutta la schiena. A completare il look grintoso, Elodie ha abbinato un paio di stivali gioiello in pelle sopra il ginocchio e con tacco vertiginoso. La scarpa, inoltre, era impreziosita da un dettaglio: un serpente, simbolo del brand René Caovilla, tempestato di cristalli. I molteplici cambi d'abito di Elodie portano la firma di Alba Melendo, sua nuova fashion stylist di origine spagnola che conta un curriculum ricco di collaborazioni con editoriali internazionali. Insomma, uno show da vedere, soprattutto con una cara amica.