Fendi celebra l’imminente anno del drago con una speciale collaborazione. Nell’ambito del progetto Friends of Fendi, i direttori artistici della maison di Lvmh, Kim Jones e Silvia Venturini Fendi, hanno chiamato il fondatore di Fragment design, Hiroshi Fujiwara, per realizzare un’esclusiva capsule con i Pokémon. Protagonisti della collezione sono gli accessori della griffe, quali le borse Peekaboo e Baguette che incontrano i pokémon di tipo drago Dratini, Dragonair e Dragonite. La collezione riprende i Pokémon nelle loro diverse fasi evolutive sugli oggetti iconici della maison, dalle Peekaboo alle Baguette sulle quali si trovano i tre esemplari di tipo drago in pelle intarsiata in 3d. La linea comprende anche capi leisurewear per uomo e donna sotto forma di t-shirt, felpe con cappuccio e pigiami in seta. La collaborazione prevede anche un Dragonite in edizione limitata, realizzato dagli artigiani Fendi, con pellami di qualità e marchiato con il proprio foulard FF in seta. Inoltre, nell’ambito di questa partnership, Fendi, Fragment e Pokémon hanno firmato un accordo con Pokémon go, dove i giocatori potranno ottenere oggetti avatar digitali con i modelli della capsule collection che sarà disponibile a partire dal 4 gennaio 2024 in store selezionati e sul sito web ufficiale. I Pokemon hanno più volte ispirato il mondo della moda. Una delle prime collezioni è stata negli anni Novanta la linea di Levi's, a cui se ne sono aggiunte molte altre. Di recente ci ha pensato il brand italiano di urbanwear Dolly Noire a realizzare una limited edition a tema, poi c'è stata la partnership con Balmain. La Maison francese e il franchise giapponese hanno collaborato per mettere sul mercato T-shirt, felpe, borse, pantaloni e camicie coloratissimi, con l'iconico Pikachu giallo protagonista. E sempre lui è stato anche il protagonista della collezione realizzata da Comme des Garçons. Tra gli ultimi ad attingere dal colorato universo Pokemon anche Tiffany&Co., con Daniel Arsham: la capsule collection riprende una mostra dell'artista. Perché solo Pokémon di tipo drago? Si tratta di un omaggio all'omonimo segno zodiacale cinese. Il 2024 in arrivo, infatti, sarà l'anno del Drago secondo l'oroscopo cinese. Kim Jones, Direttore Artistico di Fendi, ama molto la cultura orientale, da cui si è spesso fatto influenzare e affascinare. Il Drago è il quinto animale dello zodiaco cinese. Il 2024 sarà appunto, secondo l'oroscopo cinese, l'anno del Drago (di Legno), che farà seguito all'anno del Coniglio, il 2023 che volge al termine. L'ultimo anno del Drago era stato il 2012, poi tornerà nel 2036, ma sarà Drago di Fuoco. Il Drago è in generale un segno ambizioso, avventuroso, che accetta le sfide anche quelle più difficili; è indipendente, gran lavoratore, a volte impulsivo e anche un po' egocentrico, ma di certo impavido e coraggioso.