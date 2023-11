Fondazione Prada

Fondazione Prada è un’istituzione culturale creata da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli nel 1993. Convinta che la cultura sia utile e necessaria, oltre che attrattiva e coinvolgente, Fondazione Prada propone un programma sperimentale e multidisciplinare che include mostre temporanee, rassegne cinematografiche, convegni e progetti musicali. L’intervento ha trasformato gli spazi di un’ex-distilleria di inizio Novecento in un complesso architettonico di circa 19.000 m², nel quale coesistono edifici ex-industriali e tre nuove strutture: il Podium, il Cinema e la Torre. Inaugurata nel 2018 la Torre, costruita in cemento bianco strutturale a vista, si sviluppa su nove piani per un totale di 60 metri. Al suo interno sei livelli espositivi, caratterizzati da piante, altezze e orientamenti a ogni piano diversi, accolgono il progetto “Atlas” che comprende una selezione di opere d’arte contemporanea realizzate tra il 1960 e il 2016 da artisti internazionali. Al sesto piano si trova il Ristorante Torre che offre una vista inaspettata sulla città di Milano. All’interno degli spazi di Fondazione Prada a Milano si trovano anche “Le Studio d’Orphée” di Jean-Luc Godard che ospita l’atelier, lo studio di registrazione e di montaggio del regista franco-svizzero, e i progetti permanenti degli artisti Thomas Demand, Robert Gober e Louise Bourgeois, e Andreas Slominski. Fondazione Prada ha dedicato la propria sala cinematografica al regista Jean-Luc Godard, una delle figure più visionarie e innovative della cinematografia mondiale. Il Cinema Godard presenta ogni mese un programma di proiezioni e rassegne cinematografiche, anche in lingua originale, oltre a iniziative speciali e incontri con registi e artisti. Nel 2015 il regista americano Wes Anderson sulla cresta dell’onda del cinema indipendente da più di venti anni ha progettato per la sede di Milano di Fondazione Prada il Bar Luce, dove gli elementi strutturali e decorativi ricordano la cultura popolare e l’estetica dell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta, ricreando le atmosfere di un tipico caffè della vecchia Milano. Bar Luce è un luogo elegante con molteplici riferimenti alla cultura pop e una forte atmosfera vintage. Lo spazio scelto per ospitare il bar aveva già un soffitto a volta, che Anderson ha scelto di evidenziare utilizzando carta da parati a motivi geometrici. Lo scopo era quello di riprodurre una versione in miniatura dell'iconica galleria d'arte della Galleria Vittorio Emanuele. Tavoli e sedie sono tutti in colori pastello. Infine il ristorante Torre: 215 m2 a strapiombo su Milano, con arredi come boiserie in legno di noce, dal rivestimento in canapa e dal parquet con una storia unica. In tutto, un totale di 84 coperti, sfalsati su due livelli, più i 20 della terrazza, di 160 m2, con vista a 360° sulla città. Gli arredi del ristorante Torre, progettato da Rem Koolhas, sono il meglio dell'estetica abitativa degli anni 50: ci sono tavoli e sedie firmati da Eero Saarinen accanto a mobili originali del Four Seasons di New York, progettato da Philip Johnson nel 1958. Sul caminetto campeggia un'opera in ceramica di Lucio Fontana del 1949 (ce ne sono altre due dello stesso artista: Testa di Medusa e Pilastro, che introduce alla sala da pranzo). L'atmosfera è unica: lo spazio appare raccolto e cozy, nonostante le dimensioni siano notevoli e la sala sia divisa tra cocktail bar e ristorante. Se andate a Milano, la Fondazione Prada è da non perdere!