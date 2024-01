Golden Globe, gli abiti più belli

Per gli amanti del cinema, ma soprattutto per gli appassionati commentatori di abiti da red carpet come me, il nuovo anno è cominciato con il red carpet dell'81esima edizione dei Golden Globe Awards, nel quale il gotha di Hollywood ha sfoderato il proprio primo bel vestito del 2024. Jennifer Aniston e Jennifer Lawrence in nero, nelle fila delle signore in white spiccano invece l'astro nascente dello stile Greta Lee, Elizabeth Olsen e Elle Fanning, che al bianco ottico preferisce una più calda nuance avorio. Ma tra le attrici di Hollywood, per fortuna, c'è anche molto colore. Hanno scelto il rosa, più o meno pallido, Hailee Steinfeld e Hunter Schafer, entrambe in Prada. Anche Margot Robbie in rosa col suo abito-costume da Barbie: in realtà si tratta di un Armani Privè, che riedita per l'occasione una storica Barbie Superstar targata 1977. Taylor Swift, in verde acido, Jennifer Lopez, di nuovo, in un romantico rosa antico. La maggior parte delle celebrity che hanno partecipato all'81esima edizione dei Golden Globes erano vestite di nero: da Rosamund Pike in Dior d'archivio a Hari Nef in Alexandre Vauthier e Dua Lipa in Schiaparelli, fino a Pedro Pascal con un dolcevita con microdisegno e tutore per il braccio infortunato e praticamente tutti gli uomini che indossavano un abito. Eppure è stato il rosso a proliferare sul red carpet della serata dedicata al cinema che precede la cerimonia degli Oscar, non proprio rosso ma forse bordeaux. Il rosso è stato una caratteristica dominante delle collezioni primavera/estate 2023 E quindi forse è giusto che la prima cerimonia di premiazione del 2024 sia immersa in questa stessa tonalità. Ecco un elenco di tutti i personaggi famosi che hanno indossato ai Golden Globes 2024 il rosso in varie sfumature: Florence Pugh in Valentino, Selena Gomez in Armani Privé, Julianne Moore in Bottega Veneta, Ayo Edebiri in Prada e Danielle Brooks in Moschino. Elizabeth Debicki, vincitrice del suo primo Golden Globe per l'interpretazione di Lady Diana in "The Crown", ha fatto un ingresso scintillante con un abito Dior Haute Couture della collezione autunno inverno 2023. Ed ancora, Helen Mirren, indiscussa icona di stile, ha scelto un abito custom made di Dolce & Gabbana. Potremmo continuare ancora a lungo….Tutti abiti da sogno!