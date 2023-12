Gucci

Gucci (Instagram)

Gucci non si ferma: la maison del lusso fiorentina annuncia una donazione di 300.000 euro a favore del Fondo Tematico per l'Istruzione dell'UNICEF, da parte di tutti i suoi dipendenti. L'obiettivo è sostenere il diritto fondamentale a un'istruzione di qualità a ogni bambino, con particolare attenzione alle comunità più vulnerabili del mondo. L'UNICEF infatti riporta il dato di quanto l'interruzione dell'istruzione a livello globale, causata dalla pandemia da COVID-19, è senza precedenti e continua ancora oggi a lasciare strascichi importanti sull'apprendimento e sull'accesso all'istruzione infantile. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia da anni ormai si batte per garantire gli stessi diritti a ogni bambino e grazie alla sua azione ha già permesso a 7,9 milioni di bambini non scolarizzati, tra cui 251.565 bambini con disabilità, di ottenere l'accesso all'istruzione, favorendo di conseguenza la creazione di un ambiente formativo più inclusivo e accessibile. Soprattutto dopo l'emergenza da COVID-19, nel 2022 l'azione dell'UNICEF si è estesa coinvolgendo 16,1 milioni di adolescenti in 89 Paesi, tra cui ben 345.000 adolescenti in contesti umanitari. Gucci è a fianco dell'UNICEF dal 2005 e con la sua collaborazione ha contribuito al lavoro dell'organizzazione attraverso varie attività nel corso degli anni. Dal 2005 al 2015 ha supportato Schools for Africa, con l'obiettivo di ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità per le bambine, i bambini orfani e quelli che vivono in condizioni di povertà estrema. Nel corso di questi anni la maison dalla doppia G ha collaborato con i governi e altri partners in diversi Paesi, tra cui Mozambico e Malawi, per incoraggiare cambiamenti nelle politiche per l'istruzione e il miglioramento dei programmi scolastici. Ha inoltre contribuito a formare oltre 8.700 insegnanti ed educatori, ha costruito circa 300 aule scolastiche e fornito 14.600 banchi, assicurando anche impianti idrici e igienici nelle scuole. Da gennaio 2018 ad agosto 2019, in qualità di partner fondatore di BEYGOOD4BURUNDI, creato da Beyoncé in collaborazione con UNICEF USA, Gucci e CHIME FOR CHANGE (la campagna nata nel 2013 a sostegno della parità di genere) hanno promosso la costruzione e il ripristino di infrastrutture per l'accesso ad acqua e servizi igienici (WASH) in zone mirate del Burundi, garantendo ad altre 4.850 persone un accesso sostenibile ad acqua potabile. Non solo moda quindi. Gucci ha sempre dimostrato di essere un'azienda attenta al sociale, al miglioramento della qualità della vita, ai temi della sostenibilità, e questo sicuramente le fa onore.