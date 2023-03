Oscar

La serata della 95ª edizione degli Oscar ha trionfato a livello di ascolti. A trionfare è stato Everything everywhere all at once, che si è aggiudicato ben sette statuette su undici nomination. Ma oltre che sulle pellicole in gara, i riflettori sono stati ancora una volta puntati sui look dei protagonisti dell’evento, che hanno sfilato su un red carpet accompagnati da grandi case di moda tra cui Versace, Giorgio Armani, Valentino, Dolce&Gabbana e Louis Vuitton. Quali sono i look che hanno colpito di più? Michelle Yeoh si aggiudica il premio come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Everything everywhere all at once e lo fa sfoggiando un abito Dior couture bianco decorato da piume. Prima attrice asiatica a rientrare nella cinquina delle nominate, ha battuto il suo stesso record spodestando la grande favorita Cate Blanchett, in lizza per la sua terza statuetta, che ha presenziato con un elegantissimo abito Louis Vuitton nero e blu. Tra le altre nomination per la categoria anche Michelle Williams, che invece sfoggia un abito di Chanel. Jamie Lee Curtis conquista la sua prima statuetta con un look firmato Dolce&Gabbana. Kerry Condon accetta la sconfitta con un vivace abito giallo di Versace. Colorata nel mancato Oscar anche Stephanie Hsu, applaude in un Valentino rosa, ricco di balze. Brendan Fraser sale sul palco vestito Giorgio Armani per ritirare il premio come miglior attore protagonista in The whale. Austin Butler non vince ma fa comunque sognare in un completo Saint Laurent. La sua interpretazione di Elvis Presley gli aveva fatto guadagnare un posto tra i favoriti, ma la pellicola non ha avuto fortuna. Rihanna sfoggia un look custom made firmato Maison Margiela by John Galliano, caratterizzato da un effetto vedo non vedo, una cascata di diamanti e dei lunghi guanti in pelle, poi conclude la serata in Bottega Veneta con un look total green. Sceglie invece Versace Lady Gaga, anche lei nella cinquina per la miglior canzone originale con Hold my hand, sfoggiando un look presentato solo tre giorni fa alla sfilata che la maison della Medusa ha portato a Los Angeles. Armani privé invece ha vestito Nicole Kidman, con un abito nero tempestato di paillettes e decorato da rose giganti sulla spalla, e Samuel Lee Jackson, che ha scelto una giacca in seta dorata. Zoe Saldana opta invece per Fendi, un pezzo vintage color rosa cipria dagli inserti in pizzo decorato da un collier Cartier. Abiti stupendi che ci fanno sognare e che soprattutto ci fanno chiedere, “ma quando li indosserò anche io?”.