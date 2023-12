Resale

Hermes

‘Clair Report’ è un report realizzato dal sito specializzato in rivendite di accessori di lusso Rebag (Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale) e serve per comprendere il valore di alcuni luxury brand nel mercato resell. I risultati raccolti evidenziano che, ancora una volta, Hermès conferma status di Unicorn il che significa che i modelli della maison hanno una media di circa il 110% o più del prezzo di vendita originario nel mercato resell. Hermès vanta una conservazione del valore medio del 115 per cento. Ciò significa che, in media, le borse della griffe francese finiscono per valere di più sul mercato di rivendita rispetto al loro valore iniziale in negozio. Oltre ad Hermès, l’unico brand che compare nella sezione Unicorn è un’altra storica casa di moda francese il cui stile è da sempre associato all’estetica timeless. Si tratta di Goyard le cui borse hanno una media di circa il 100% o più del prezzo di vendita originario nel mercato resell. Perdono invece lo status di Unicorn le griffe Chanel e Louis Vuitton, prime nel segmento The Safe Bet, mantenendo un media dell’80% del prezzo di vendita retail, nella stessa categoria seguono Saint Laurent, Gucci, Dior e, con una media di circa il 60%, Loewe, Balenciaga, Fendi e Prada. Infine nel segmento The Low Risks compaiono Bottega Veneta, Celine, Chloé, Givenchy e Valentino Garavani, con medie dal 50 al 40 per cento. La tendenza prevalente del 2023 è stata senza dubbio il quiet luxury che privilegia l’eleganza discreta rispetto all’ostentazione. Marchi come Loewe, The Row e Bottega Veneta, che offrono modelli senza logo e realizzati meticolosamente, sono fioriti, vantando quest’anno un impressionante mantenimento del valore. La Kelly Pochette, introdotta nel 1978, vanta il primato di borsa più ricercata nel mercato resell (+93% rispetto al 2022). Quindi, volete fare un investimento? Comprate una Hermes.