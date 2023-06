Si apre una voragine in strada e inghiotte un palazzo

Una voragine di grosse dimensioni si è aperta a Roma in zona Portuense in via Giannetto Valli, 80. Come spiega Romatoday il primo piano della palazzina è stato evacuato per sicurezza. Il crollo è avvenuto in due tempi. Nel secondo si vede il muro della strada letteralmente collassare. La voragine in pochi minuti si è riempita di acqua, segnale della rottura della conduttura.