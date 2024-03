Call my agent, gli 'assistenti': "Tornare sul set divertente come un villaggio vacanze"

"Tornare sul set è stato molto bello, tipo un villaggio vacanze, anche perché ci vogliamo molto bene". Kaze (Sofia) sintetizza così il pensiero di tutti i 'giovani assistenti' di Call my agent, la serie Sky che torna dal 22 marzo e racconta il dietro le quinte del cinema italiano. "Da attrice è stato interessante vedere come riprendere il personaggio" ha aggiunto ai microfoni di Today Paola Buratto - alias Camilla, la figlia segreta di Vittorio - e della stessa opinione è Francesco Russo, alias Pierpaolo: "Una bellissima possibilità di riprendere per mano il personaggio che si era già interpretato e provarlo ad approfondire". Insieme a loro la new entry Pietro De Nova, che interpreta Evaristo, assistente di Gabriele Muccino - protagonista del secondo episodio - da cui è rimasto profondamente affascinato: "Sono rimasto sconvolto dalla sua capacità di prendersi in giro e mettersi a nudo - spiega - Non è un attore e ha fatto una cosa grandissima".

L'altra guesta star che ha rapito tutti è Valeria Bruni Tedeschi, che compara nel primo episodio insieme a Valeria Golino. "Impressionato dalla capacità improvvisativa di Valeria Bruni Tedeschi" dice Russo e come lui Kaze e Buratto.

Sull'incanto nei confronti del mondo del cinema che caratterizza i loro personaggi, invece, non tutti sono nella stessa fase nella loro carriera, come spiega Paola Buratto: "In me si è aggiunta la parte pragmatica che prima non esisteva. Ho capito quanto sia importante e quanto vada equilibrata con la parte di incanto".